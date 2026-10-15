Sociedad

Colectivo Protesta Contra Proyecto Hotelero en Manglares de Tampico, Tamaulipas

Asimismo, advirtieron que continuarán con las protestas mientras el proyecto siga en curso

Colectivo Protesta Contra Proyecto Hotelero en Manglares de Tampico, TamaulipasColectivo Protesta Contra Proyecto Hotelero en Manglares de Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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Colectivo 'Restauremos la Laguna del Carpintero' bloquea calles en Tampico contra proyecto hotelero. Sin respuesta del gobierno, seguirán las protestas.

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