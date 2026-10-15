Colectivo Protesta Contra Proyecto Hotelero en Manglares de Tampico, Tamaulipas

Integrantes del colectivo 'Restauremos la Laguna del Carpintero” se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto de construcción de un hotel en el área de manglares de la Laguna del Carpintero, en Tampico, al considerar que representa una amenaza para este ecosistema.

Los inconformes se concentraron inicialmente a las afueras de la sesión ordinaria número 75 del Cabildo y posteriormente se trasladaron frente a la Presidencia Municipal, donde bloquearon la calle Colón.

Durante la protesta, también impidieron el paso de una camioneta como medida de presión para exigir que se frenen las inversiones en esta zona.

Jessica Castaño, integrante del colectivo, señaló que están solicitando una reunión con la presidenta municipal para obtener respuestas sobre el proyecto, pues aseguró que hasta el momento no cuentan con información sobre un manifiesto de impacto ambiental.

'Estamos solicitando una fecha directamente con la presidenta para que nos pueda dar respuesta a todas esas preguntas que tenemos, porque hasta el momento no existe un documento de manifiesto de impacto ambiental', Jessica Castaño, integrante.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protestan Contra la Construcción de Hoteles en Manglares de Tampico, Tamaulipas

Los manifestantes afirmaron que no han sido atendidos por el Gobierno Municipal y reiteraron su oposición a cualquier obra que, desde su perspectiva, pueda ocasionar daños a los manglares de la Laguna del Carpintero.

Asimismo, advirtieron que continuarán con las protestas mientras el proyecto siga en curso.

Uno de los integrantes del colectivo indicó que, si no reciben respuesta de las autoridades, realizarán manifestaciones intermitentes en un crucero de la ciudad hasta conseguir una reunión con la alcaldesa.