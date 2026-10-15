Accidentes

Autobús se Sale de la Carretera 57 y Deja Dos Pasajeros Heridos en Galeana, NL

El accidente se registró a la altura del kilómetro 108, cerca del punto conocido como El Salero

Accidente de autobús Futura en GaleanaProtección Civil de Galeana arribó para atender el percance. Foto: Al Día NL

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