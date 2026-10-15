Autobús se Sale de la Carretera 57 y Deja Dos Pasajeros Heridos en Galeana, NL

Un autobús de pasajeros de la línea Futura se salió de la Carretera 57, en Nuevo León, dejando dos pasajeros lesionados, de acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Galeana.

El accidente fue reportado durante la mañana, a la altura del kilómetro 108 de la Carretera 57, en el tramo de San Roberto hacia el entronque San Pedro, cerca del punto conocido como El Salero.

Elementos de Protección Civil de Galeana se movilizaron hasta el sitio para atender la emergencia. De manera preliminar se informó que los pasajeros se lesionaron al caer de sus asientos o golpearse contra las ventanas después de que el autobús se saliera del camino.

Hasta el momento, no han informado la identidad de los pasajeros lesionados ni la gravedad de los golpes que presentaban. Los cuerpos de emergencia se mantuvieron en el lugar y acordonaron la zona.

El percance generó afectaciones en la circulación de la Carretera 57, por lo que, las autoridades exhortaron a los automovilistas que transitan por este tramo carretero a extremar precauciones para evitar otros accidentes.

Con información de Lupita Sánchez | N+

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