Accidentes

Ataque de Abejas Deja Siete Lesionados en Coatzacoalcos; Una Es Reportada Grave

Un enjambre embistió a varios habitantes al sur de Veracruz. Bomberos arribaron para atender la emergencia

Ataque de Abejas Deja Siete Lesionados en Coatzacoalcos; Una Es Reportada GraveLas autoridades cerraron varias calles para evitar que más personas fuera atacadas. Foto: N+

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Siete personas fueron atacadas por abejas en Coatzacoalcos; una está grave. Las autoridades cerraron calles para evitar más incidentes.

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