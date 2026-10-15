Ataque de Abejas Deja Siete Lesionados en Coatzacoalcos; Una Es Reportada Grave

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se informó que al menos siete personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas. Una de ellas ha sido reportada en estado grave.

El ataque ocurrió sobre la calle Allende, entre Ignacio de la Llave y Zamora, donde la presencia de cientos de abejas provocó la movilización de cuerpos de emergencia, Bomberos y personal de Protección Civil.

Se informó que siete personas resultaron lesionadas con las picaduras, entre ellas una mujer de la tercera edad, así como otra dama que fue trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad causada por las picaduras.

Derivado de este hecho, las autoridades decidieron cerrar las calles de Allende, Lerdo, Ignacio de la Llave y 16 de Septiembre para evitar que se registraran más ataques a la población que reside en la zona.

Personal de bomberos llevó a cabo los trabajos para contener el enjambre y de esta manera evitar que los insectos fueran hacia otros puntos.