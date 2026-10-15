Hombre Cae a la Barranca de Huentitán, en Guadalajara; es Trasladado en Helicóptero

Un hombre de 71 años cayó a una altura de aproximadamente 3 metros en la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, por lo que fue rescatado por unidades de servicio de atención médica de urgencia del estado de Jalisco.

El hombre se encontraba con un grupo de senderistas que acostumbraban a visitar la Barranca de Huentitán, sin embargo, en una ruta con escaleras, el sujeto cayó y una rama se incrustó en su pierna y le salió por el abdomen.

Paramédicos y bomberos de Guadalajara trabajaron en la extracción del hombre para poder llevarlo al helicóptero Zeus, de la Comisaría de la Policía de Guadalajara para su posterior traslado a recibir atención médica, sobre el estacionamiento del anillo Periférico, a su cruce con la calle Carlos Castillo.

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Se espera que el helicóptero se dirija hacia un hospital para descartar lesiones internas en el hombre, mientras que su estado de salud se mantiene regular.

Hasta el momento se desconoce cómo fue que el hombre cayó, sin embargo, las autoridades sólo indicaron que el sujeto perdió el control, y tras la caída, estaba siendo auxiliado por el grupo de senderistas al que pertenece.