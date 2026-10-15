Accidentes

Hombre Cae a la Barranca de Huentitán, en Guadalajara; es Trasladado en Helicóptero

Un sujeto de 71 años sufrió una caída de aproximadamente 3 metros de altura; una rama se le incrustó en la pierna

BarrancaUn hombre fue rescatado tras caer en la Barranca de Huentitán, en Guadalajara. Foto: N+

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Un hombre de 71 años cae en la Barranca de Huentitán y es rescatado en helicóptero tras sufrir una herida grave. Su estado es regular

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