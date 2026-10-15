Internacional

Así es la Nueva Cárcel de Máxima Seguridad de Costa Rica Inspirada en El Salvador

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tiene capacidad para 5 mil 100 internos y cuenta con vigilancia permanente

CACCOFoto: Reuters
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