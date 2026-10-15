Sociedad

Retiran 800 Toneladas de Tierra de Vivienda Afectada por Tormenta Rachel en Ensenada, BC

La limpieza benefició a Francisca Segura, de 92 años, cuyo inmueble sufrió daños por un deslizamiento de agua y tierra

Retiran 800 Toneladas de Tierra de Vivienda Afectada por Tormenta Rachel en Ensenada, BCRetiran 800 Toneladas de Tierra de Vivienda Afectada por Tormenta Rachel en Ensenada, BC | Foto: Gobierno de Ensenada

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