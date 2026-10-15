Retiran 800 Toneladas de Tierra de Vivienda Afectada por Tormenta Rachel en Ensenada, BC

El Gobierno de Ensenada coordinó el retiro de 800 toneladas de tierra, arena y material acumulado en una vivienda de Lomas de San Fernando, afectada por las lluvias de la tormenta tropical Rachel.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz informó que los trabajos se realizaron como parte de las jornadas integrales de contingencia para atender las zonas más afectadas del municipio y apoyar a las familias damnificadas.

La intervención benefició a Francisca Segura, de 92 años, cuya vivienda sufrió daños por un deslizamiento de agua y tierra. La acumulación de material afectó distintas habitaciones y provocó la pérdida de pertenencias.

En las labores participaron la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos Municipales, con el apoyo de integrantes de cinco centros de rehabilitación: Alcance en las Calles I, CIAD A.C., Restauración A.C., CAEDA A.C. y Rompiendo Adicciones.

Además, el restaurante Flor de Pitaya entregó más de 60 desayunos a las personas que participaron en las tareas, mientras que COMICE Ensenada contribuyó con equipo de trabajo para facilitar la limpieza en el inmueble.

El director de Justicia Cívica, Iván Barbosa Gutiérrez, señaló que el Gobierno municipal mantiene las acciones para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias, mediante la colaboración entre dependencias, organizaciones, empresas y ciudadanía.

APG