Sociedad

Ameba Comecerebros y Agua Contaminada: ¿Cómo Detectar Riesgos en Lagos Artificiales?

Aunque no es posible identificar visualmente la ameba, hay condiciones que se pueden observar e indican una alta probabilidad de su presencia

"Ameba Comecerebros y Agua Contaminada: ¿Cómo Detectar Riesgos en Lagos Artificiales? "Un caso de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección cerebral poco frecuente causada por el parásito “Naegleria fowleri”, una ameba “comecerebros”. Foto: Reuters

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