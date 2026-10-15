Detienen a Hombre con Más de 45 Kilos de Droga y Armas en Maneadero, Ensenada

Un hombre identificado como Raúl 'N', de 38 años de edad, conocido con el apodo del 'Negro Pimentel', fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Maneadero, Ensenada, en posesión de más de 45 kilos de presuntas drogas, armas de fuego y municiones.

De acuerdo con información de la corporación, la detención ocurrió a las 04:11 horas de este jueves 15 de octubre, en la calle Benito Juárez, en la parte alta de Maneadero, dentro de la colonia Sánchez Taboada.

Los agentes detectaron una camioneta Ford F-250 Super Duty, modelo 2001, color azul y sin placas de circulación, cuyo conductor presuntamente ignoró la indicación de detenerse y avanzó algunos metros antes de ser interceptado.

Durante la inspección del vehículo, los oficiales localizaron cuatro armas cortas, dos armas largas, ocho cargadores que presuntamente corresponden a fusiles AK-47, siete cargadores de calibre.223, así como cartuchos de distintos calibres. También aseguraron un chaleco táctico portaplacas.

Entre las sustancias localizadas se reportaron aproximadamente 25 kilos con 400 gramos de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres kilos de una sustancia pastosa oscura con características similares a la heroína y 17 kilos con 400 gramos de hierba verde y seca presuntamente marihuana.

En total, las cantidades reportadas suman aproximadamente 45 kilos con 800 gramos de presuntas sustancias ilícitas.

La corporación informó que el detenido cuenta con doble nacionalidad y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las investigaciones.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo en el resguardo y traslado del detenido.

APG