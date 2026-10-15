Seguridad

Detienen a Hombre con Más de 45 Kilos de Droga y Armas en Maneadero, Ensenada

El detenido, de 38 años, fue puesto a disposición de la FGR tras un operativo en el que también aseguraron cartuchos y cargadores

Detienen a Hombre con Más de 45 Kilos de Droga y Armas en Maneadero, EnsenadaDetienen a Hombre con Más de 45 Kilos de Droga y Armas en Maneadero, Ensenada | Foto: DSPM

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