Vinculan a Proceso a Hombre por Feminicidio de Adolescente en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y corrupción de menores, por su presunta responsabilidad en la muerte de una adolescente de 14 años. El hecho ocurrió el pasado mes de septiembre en una casa ubicada en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, Nuevo León.

El acusado fue identificado como Alejandro 'N', de 50 años de edad, quien fue pareja de la madre de la víctima. Las investigaciones señalan que presuntamente el sujeto proporcionaba sustancias ilícitas a la adolescente, acto que también habría cometido el día en que falleció la menor.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que la menor presentó una crisis de salud y que el acusado presuntamente no solicitó atención médica a tiempo, lo que provocó este deceso. El sujeto llamó a la madre de la adolescente para decirle que su hija tenía problemas para respirar.

Los estudios realizados por personal especializado determinaron que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. Estos análisis también detectaron una alta concentración de sustancias ilícitas. Las autoridades señalarón que el cuerpo de la adolescente presentaba múltiples lesiones.

Además de la vinculación, autoridades le impusieron a Alejandro 'N' prisión preventiva, por lo que permanecerá en un Centro de Reinserción Social del Estado mientras continúa la investigación para determinar su situación legal.