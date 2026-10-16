Seguridad

Vinculan a Proceso a Hombre por Feminicidio de Adolescente en Guadalupe, Nuevo León

Los hechos ocurrieron dentro de una casa ubicada en la colonia Tres Caminos

Hombre vinculadoEl sujeto permanecerá en prisión durante las investigaciones. Foto: FGJNL

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