Seguridad

Presunta Presencia de Hombre Armado Provoca Movilización en Preparatoria de Caborca

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al plantel ante la alerta emitida

Presunta Presencia de Hombre Armado Provoca Movilización en Preparatoria de CaborcaPresunta Presencia de Hombre Armado Provoca Movilización en Preparatoria de Caborca. Foto: Google Maps

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