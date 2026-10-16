Presunta Presencia de Hombre Armado Provoca Movilización en Preparatoria de Caborca

Una alerta sobre la presunta presencia de un hombre armado en el interior del Cobach, plantel Caborca, provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal la mañana del jueves.



De acuerdo con un comunicado emitido por la dirección del plantel, alrededor de las 11:48 horas ingresaron policías municipales para atender un reporte recibido a través del C5, en el que se advertía sobre una persona armada en las instalaciones.



Aunque inicialmente se les informó que no había ninguna situación irregular, los agentes realizaron una inspección y activaron los protocolos de seguridad, por lo que los estudiantes permanecieron resguardados en sus respectivos salones.



Posteriormente, las corporaciones recibieron otro aviso sobre una persona lesionada en los baños, pero la revisión tampoco arrojó resultados.



La Dirección del Cobach consideró que los reportes pudieron tratarse de una broma realizada a los números de emergencia y aclaró que en ningún momento se identificó a algún alumno como responsable.



La institución informó que no hubo personas lesionadas ni detonaciones de arma de fuego y que los estudiantes salieron de las aulas hasta que los elementos de seguridad se retiraron del plantel.