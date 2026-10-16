Aseguran Armas y Drogas en la Carretera Magdalena-Cucurpe en Sonora

Un fusil calibre 7.62 × 39 milímetros, cartuchos útiles y 30 envoltorios con metanfetamina, fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, durante patrullajes en la carretera Magdalena-Cucurpe.

Los agentes observaron a una persona que abandonaba una motocicleta y se internaba entre la maleza, por lo que al inspeccionar el área, localizaron el arma larga, un cargador, cartuchos, la droga y la motocicleta.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones, mientras que la Policía Estatal mantiene los recorridos de vigilancia en la zona.