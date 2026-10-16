Seguridad

Aseguran Armas y Drogas en la Carretera Magdalena-Cucurpe en Sonora

En total fueron resguardados un fusil calibre 7.62 × 39 milímetros, cartuchos útiles y 30 envoltorios con metanfetamina durante patrullajes en la zona

Aseguran Armas y Drogas en la Carretera Magdalena-Cucurpe en SonoraAseguran Armas y Drogas en la Carretera Magdalena-Cucurpe en Sonora. Fotos: PESP

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