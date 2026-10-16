Se Incendia Pipa de Gas en Carretera de San Matías Tlalancaleca, Puebla

Una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró en el municipio de San Matías Tlalancaleca en el estado de Puebla, por la explosión e incendio de una pipa de gas lp.

El incidente ocurrió sobre la carretera que conduce a la junta auxiliar de San Francisco Tláloc, donde una unidad presentó una fuga de combustible y una eventual explosión.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos del municipio San Martín Texmelucan quienes, en coordinación con personal de Protección Civil Estatal, apagaron el incendio.

Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Se espera que en breve las autoridades den a conocer más detalles sobre el origen del incidente que desencadenó el incendio.

Ante dicho siniestro los cuerpos de emergencias municipales y estatales solicitaron a la ciudadanía respetar los perímetros de seguridad y las indicaciones de las autoridades.

Con información de Jorge Cea

GMAZ