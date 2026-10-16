Accidentes

Se Incendia Pipa de Gas en Carretera de San Matías Tlalancaleca, Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta la localidad de San Francisco Tláloc para apagar el fuego que emanaba de la unidad de carga

Incendio Pipa Gas LP Carretera San Francisco Tláloc San Matías Tlalancaleca PueblaUna fuga de combustible desencadenó una explosión y el incendio de la unidad de carga. Foto: Facebook Gobierno Municipal de San Martin Texmelucan

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Incendio en carretera de San Francisco Tláloc: pipa de gas explota y moviliza a cuerpos de emergencia. Autoridades investigan el origen del siniestro.

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