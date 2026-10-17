Sociedad

Arriba el Buque Escuela Cuauhtémoc a Ensenada por Medidas Preventivas ante Tormenta

El velero se resguardo ante los fenómenos meteorológicos en el Pacífico, tras recibir a más de 19 mil visitantes durante su estancia

Arriba El Buque Escuela Cuauhtémoc a Ensenada por Medidas Preventivas ante TormentaArriba El Buque Escuela Cuauhtémoc a Ensenada por Medidas Preventivas ante Tormenta | Foto: Secretaría de Marina

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+