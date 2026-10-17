Arriba el Buque Escuela Cuauhtémoc a Ensenada por Medidas Preventivas ante Tormenta

La Secretaría de Marina informó sobre el arribo del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc al puerto de Ensenada, como parte de las medidas preventivas de resguardo ante la presencia de fenómenos meteorológicos en el Pacífico.

El emblemático velero realizó una escala en el municipio del 07 al 12 de octubre, registrando una exitosa afluencia de 19,922 visitantes locales y de municipios vecinos como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y San Quintín.

Durante su estancia en puerto, la tripulación no solo abrió sus puertas a la ciudadanía, sino que se sumó activamente a las labores de apoyo del Plan Marina en su Fase de Auxilio, colaborando ante las afectaciones provocadas por la tormenta tropical ‘Rachel’ en la región.

Asimismo, la Secretaría de Marina destacó que 144 guardiamarinas concluyeron satisfactoriamente su instrucción a bordo, por lo que serán trasladados vía aérea hacia el puerto de Veracruz para continuar con su preparación académica en la Heroica Escuela Naval Militar.

JMR