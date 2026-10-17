Sociedad

Normalistas se Enfrentan con Guardia Civil en Morelia por Segundo Día Consecutivo

Una agente de la Guardia Civil resultó con quemaduras de segundo grado por la explosión de un cohetón; la SSP disolvió la marcha de unos 800 estudiantes

Una agente de la Guardia Civil resultó lesionada. Foto: SSPUna agente de la Guardia Civil resultó lesionada. Foto: SSP
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