Normalistas se Enfrentan con Guardia Civil en Morelia por Segundo Día Consecutivo

Estudiantes normalistas y elementos de la Guardia Civil volvieron a enfrentarse este viernes en Morelia, por segundo día consecutivo, en una jornada que terminó con la disolución de la marcha y una policía lesionada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la movilización avanzaba hacia el Centro Histórico, donde se tenía previsto un mitin político-cultural en la Plaza Jardín Niños Héroes, cuando participantes lanzaron un cohetón contra los agentes que realizaban labores de vigilancia y acompañamiento.

La explosión dejó lesionada a una agente de 47 años, quien sufrió quemaduras de segundo grado en ambas piernas y en la región genital, según un comunicado. La policía requirió atención médica para valorar la gravedad de sus lesiones.

En la marcha participaban aproximadamente 800 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) de Cherán y de otras organizaciones estudiantiles.

Tras la agresión, la SSP determinó intervenir para disolver la movilización. La dependencia señaló que la medida buscó prevenir nuevas agresiones y salvaguardar la integridad de los elementos de seguridad, los manifestantes y la ciudadanía.

La corporación aseguró que sus elementos mantuvieron "en todo momento una actitud respetuosa y de apertura al diálogo", y que previamente se habían pactado acuerdos para que la manifestación transcurriera de forma pacífica, con acompañamiento policial y una mesa de atención con las autoridades correspondientes.

AMP