Sociedad

Gasolina y Diésel en México: Gobierno Garantiza Abasto y Descarta Alza de Precios

La secretaría de Energía indicó que estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de las familias

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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