Gasolina y Diésel en México: Gobierno Garantiza Abasto y Descarta Alza de Precios

El suministro de gasolina y diésel en México opera con normalidad y no se prevén aumentos en sus precios, informó la Secretaría de Energía (Sener). La dependencia aseguró que los inventarios son suficientes para atender la demanda nacional y que las cadenas de distribución funcionan de manera regular.

De acuerdo con la Sener, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las empresas privadas del sector cuentan con combustible suficiente, por lo que el abasto está garantizado en todo el país.

La dependencia también señaló que continúa vigente el acuerdo voluntario para estabilizar los precios de los combustibles, que establece referencias de menos de 24 pesos por litro para la gasolina regular y de 27 pesos para el diésel a nivel nacional.

En las zonas fronterizas, la gasolina regular se mantiene por debajo de los 25.39 pesos por litro, debido a la aplicación de una tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de 8 por ciento en esas regiones.

La dependencia indicó que estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de las familias, dar certidumbre a los sectores productivos y evitar presiones inflacionarias que puedan trasladarse a los precios de bienes y servicios.

La Secretaría de Energía mantiene un seguimiento diario de los inventarios y la cobertura de los energéticos para vigilar las condiciones de suministro.

El Gobierno de México sostiene que cuenta con las capacidades institucionales y normativas para mantener el abasto continuo de combustibles en el territorio nacional.

Aunque el comunicado descarta incrementos en los precios de la gasolina regular y el diésel bajo el esquema vigente, no detalla cuánto tiempo se mantendrán esas condiciones ni establece nuevas medidas para modificar el acuerdo voluntario.