¿A Qué Hora es la Marcha Zombie 2026? Mañana es el Desfile de 'Muertos Vivientes' en CDMX

De a poco empiezan a ser más las actividades temáticas por el Día de Muertos y este fin de semana es la Marcha Zombie 2026 en la Ciudad de México (CDMX), por eso checa a qué hora inicia el desfile de muertos vivientes este domingo 18 de octubre, pues se espera la presencia de miles de personas en la zona centro de la capital.

La Marcha Zombie en CDMX ya es toda una toda tradición previa a las festividades de Halloween y Día de Muertos en México y para este año la edición número 19 va a contar con nuevas actividades, que buscan atraer el interés de todas las edades.

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¿A qué hora es la Marcha Zombie 2026 en CDMX?

La marcha de zombies va a dar inicio en punto de las 16:00 horas de la tarde del domingo 18 de octubre (tiempo del centro), pero la concentración empieza desde las 10:00 de la mañana. La cita es en Avenida de la República, justo a unos pasos del Monumento a la Revolución, en la zona centro de la Ciudad de México.

El motivo por el que inicia tan temprano es por las diversas actividades que se tienen contempladas: cosplay, pasarela de monstruos, batallas de aura monstruosa, entre otros más.

¿A qué hora termina la Marcha Zombie CDMX este 18 de octubre 2026?

No existe un horario definido para la realización del desfile de zombies, pero es posible que la marcha del 18 de octubre tenga una duración de dos horas y termine a las 18:00 horas, aproximadamente.

Este fin de semana hay otro evento relacionado con el Día de Muertos. El sábado 17 de octubre es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026, también en las calles de la CDMX, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora inicia y las ruta por donde va a pasar el recorrido, así las personas van a saber qué calles van a estar cerradas y las alternativas viales.

Es importante aclarar que la Marcha Zombie no tiene ningún costo, así que personas de todas las edades pueden acudir a las calles del centro CDMX con su mejor disfraz o maquillaje. El desfile va pasar por Avenida Juárez, 5 de Mayo y hasta llegar al Zócalo capitalino.

AO