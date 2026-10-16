Sociedad

¿A Qué Hora es la Marcha Zombie 2026? Mañana es el Desfile de 'Muertos Vivientes' en CDMX

Este fin de semana hay varios eventos por el Día de Muertos 2026 en CDMX y uno de ellos es el desfile de zombies, que van a inundar las calles de centro

A qué hora es la marcha zombie 2026 en CDMX desfile de muertos vivientes es el domingo 18 de octubreLa nueva edición de la marcha zombie trae consigo algunas novedades en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¿A Qué Hora Inicia la Marcha Zombie CDMX 2026? Desfile de 'Muertos Vivientes' es Este Domingo 18 de Octubre | N+