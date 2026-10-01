Buque Mexicano Escuela Cuauhtémoc Llega a San Diego para Recibir Visitas del Público

El Buque Escuela ARM Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina-Armada de México arribó a San Diego, California, como parte del Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026, con 281 tripulantes a bordo entre capitanes, oficiales, guardiamarinas, cadetes y personal de clases y marinería.

La embarcación llegó procedente de San Francisco y fue recibida por autoridades navales, diplomáticas y civiles, así como por representantes de la comunidad mexicana.

El velero permanecerá cinco días en San Diego, donde su tripulación participará en distintas actividades durante su estancia. El comandante del Buque Escuela Cuauhtémoc, capitán de Navío José Díaz Castillo, explicó que la embarcación zarpó del puerto de Acapulco el 15 de julio con el objetivo de formar a los nuevos cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar en conocimientos relacionados con la ciencia náutica.

Durante su arribo, integrantes de la tripulación se colocaron en sus posiciones, incluso en los soportes de las velas, para recibir a las autoridades portuarias, navales y civiles que acudieron al muelle, acompañados por una banda de mariachi y un grupo de niños de la primaria Balboa Park.

El Consulado General de México en San Diego informó que el público podrá visitar el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc de manera gratuita del 2 al 4 de octubre, en un horario de las 10:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.

La embarcación estará ubicada en 1492 N Harbor Drive, San Diego, California.

El Buque Escuela Cuauhtémoc tiene más de 44 años de navegación por océanos y mares del mundo y ha contribuido a la formación de más de 46 generaciones de oficiales.

Durante su trayectoria, el velero ha visitado más de 238 puertos en 75 países y es reconocido como Embajador y Caballero de los Mares, de acuerdo con información del Consulado General de México en San Diego.

La representación consular recordó además que la embarcación registró una cifra récord de visitantes durante su estancia en San Diego del 16 al 21 de mayo de 2024, con cobertura de medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.

El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpará de San Diego el 5 de octubre con destino a Acapulco, después de completar una travesía náutica de 92 días por cinco puertos: Honolulu, Seward, Alaska; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, California.

Información Carolina Vázquez

APG