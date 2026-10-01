Sociedad

Buque Mexicano Escuela Cuauhtémoc Llega a San Diego para Recibir Visitas del Público

La embarcación permanecerá cinco días en el puerto y ofrecerá recorridos gratuitos durante tres jornadas

Buque Escuela Cuauhtémoc Arriba a San Diego y Ofrece Visitas PúblicasBuque Escuela Cuauhtémoc Arriba a San Diego y Ofrece Visitas Públicas | Foto: N+

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