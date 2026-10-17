Accidentes

Rescatan a Mujer Atrapada en Fuerte Corriente del Río San Juan, en Santiago, Nuevo León

La afectada permaneció aferrada a un árbol para evitar ser arrastrada por el agua, hasta que los rescatistas lograron acercarse y ponerla a salvo.

Mujer fue rescatada de corriente de río.Mujer fue rescatada de corriente de río. Foto: PC NL

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Una mujer atrapada en la fuerte corriente del río San Juan fue rescatada por rescatistas en Santiago, NL.

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