Rescatan a Mujer Atrapada en Fuerte Corriente del Río San Juan, en Santiago, Nuevo León

Una mujer fue rescatada luego de quedar atrapada en medio de la corriente del río San Juan, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Santiago hacia el cauce, donde se alertaba sobre una persona que no podía salir debido a la fuerza del agua.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron a la mujer sujetándose con ambos brazos de un árbol para evitar ser arrastrada por la corriente.

Ante el riesgo que representaba la situación, los elementos implementaron una estrategia de rescate y varios integrantes de la corporación ingresaron al cauce para acercarse de manera segura hasta donde se encontraba la afectada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer Queda Atrapada en Corriente de Río San Juan en Santiago, NL

Las maniobras se realizaron de forma cuidadosa debido a la intensidad de la corriente, mientras la mujer permanecía aferrada al árbol a la espera de recibir ayuda.

Finalmente, los rescatistas lograron aproximarse y acompañarla hasta una zona segura, donde fue puesta a salvo.

Una vez fuera del río, la mujer recibió una valoración médica para descartar posibles lesiones o complicaciones derivadas de su permanencia en el agua y las condiciones en las que ocurrió el incidente.

De acuerdo con el reporte, la afectada se encontraba consciente al momento de ser localizada y fue rescatada sin que se informaran mayores complicaciones en su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias que llevaron a la mujer a quedar atrapada en el cauce.

Protección Civil reiteró la importancia de extremar precauciones al acercarse a ríos y arroyos, especialmente cuando las corrientes representan un riesgo para la integridad de las personas.