Lluvias Provocan Anegaciones y Brote de Aguas Negras en Papantla, Veracruz

El paso del frente frío número 2, asociado a lluvias intensas en el norte de Veracruz, provocó afectaciones en la comunidad de Paso del Correo, del municipio de Papantla, donde diversas calles quedaron anegadas.

Según lo informado por los habitantes de la zona, las precipitaciones registradas en las últimas horas rebasaron la capacidad del sistema de drenaje, provocando que aguas residuales brotaran hacia la vía pública.

Además, el agua se introdujo en algunas viviendas, por lo que familias de la comunidad resintieron los efectos de las lluvias y la acumulación de agua en sus domicilios.

El derrame de aguas negras representa un riesgo para la población, particularmente si continúan las precipitaciones. Los habitantes permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas afectaciones.