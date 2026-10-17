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Lluvias Provocan Anegaciones y Brote de Aguas Negras en Papantla, Veracruz

Las precipitaciones registradas en la zona norte de la entidad veracruzana han dejado afectaciones en la comunidad de Paso del Cordero

Lluvias Provocan Anegaciones y Brote de Aguas Negras en Papantla, VeracruzLos afectados indican que las aguas negras representa un riesgo para la salud. Foto: Karen Cass

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Paso del Cordero en Papantla sufre inundaciones y aguas negras tras lluvias intensas. La comunidad enfrenta riesgos sanitarios.

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