Huracán Trudy: ¿Por qué Preocupa su Trayectoria Aunque No Toque Tierra en México?
El ciclón en categoría 1 se aproximará a las costas mexicanas durante el fin de semana
Escucha este artículo
El ciclón en categoría 1 se aproximará a las costas mexicanas durante el fin de semana
Escucha este artículo
Aunque el huracán Trudy no tocará tierra en México, su trayectoria por el océano Pacífico favorecerá lluvias intensas en varios estados, además de condiciones de viento y oleaje que podrían representar riesgos para la población y las actividades marítimas.
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón, que se encuentra en categoría 1, se aproximará a las costas mexicanas durante el fin de semana, antes de perder fuerza y convertirse en tormenta tropical.
El sábado 17 de octubre, Trudy se localizará a 290 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a la misma distancia al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.
El domingo 18 será cuando se encuentre más cerca de las costas mexicanas, con una ubicación prevista a 80 kilómetros al oeste de Playa Pérula y a 85 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, ambos puntos en Jalisco.
Para la madrugada del lunes 19, el sistema habrá disminuido su intensidad a tormenta tropical y se ubicará a 95 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes y a 180 kilómetros al suroeste de San Blas, Nayarit.
El martes 20 se prevé que se convierta en depresión tropical, a 290 kilómetros al oeste de San Blas. El miércoles 21, sus remanentes se localizarán a 100 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
La circulación del ciclón propiciará lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Colima y zonas del oeste, centro y sur de Michoacán. En el oeste y sur de Jalisco se pronostican lluvias fuertes.
Conagua pidió extremar precauciones ante las lluvias, el viento y el oleaje, incluida la navegación marítima, así como atender las indicaciones de Protección Civil.
Aunque Trudy es un huracán de categoría 1, el nivel menos intenso de la escala Saffir-Simpson, sus vientos sostenidos de entre 119 y 153 kilómetros por hora pueden ocasionar daños en techos, caída de árboles y afectaciones al tendido eléctrico.