Huracán Trudy Perdió Fuerza Súbitamente: Pasó a Categoría 1 en Horas

El huracán Trudy perdió intensidad y descendió a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, después de haber alcanzado la categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano. El ciclón llegó a categoría 3 durante las primeras horas del viernes 16 de octubre, antes de debilitarse.

En su reporte de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a Trudy a 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. En ese momento, presentaba vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de hasta 215 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

La circulación del huracán ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y zonas de Michoacán; y fuertes, de 25 a 50 mm, en el oeste y sur de Jalisco.

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También se pronostican vientos con rachas de hasta 90 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán, así como oleaje de entre 4 y 5 metros en ambos estados.

Las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil.