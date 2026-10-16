Pronóstico del tiempo

Huracán Trudy Perdió Fuerza Súbitamente: Pasó a Categoría 1 en Horas

El ciclón redujo su intensidad en el Pacífico mexicano, mientras continúan las alertas por lluvias, vientos y fuerte oleaje

Huracán Trudy Perdió Fuerza Súbitamente: Pasó a Categoría 1 en HorasTrudy Perdió Fuerza Súbitamente: Pasó a Categoría 1 en Horas. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Huracán Trudy baja a categoría 1 en el Pacífico mexicano. Lluvias intensas y vientos fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+