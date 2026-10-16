Seguridad

Hombre Arrastrado por Canal de Aguas Pluviales en Tlajomulco Huía de la Policía

El sujeto, de acuerdo con vecinos, fue sorprendido en una vivienda. Tras una persecución, decidió escapar

Elementos de Protección Civil JaliscoMantienen trabajos de búsqueda en las inmediaciones del canal. Foto: N+

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Un hombre huye de la policía y se lanza a un canal de aguas pluviales. La búsqueda continúa tras perderlo de vista.

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Hombre Ingresó a Canal de Aguas Pluviales en Tlajomulco Para Escapar de la Policía | N+