Hombre Arrastrado por Canal de Aguas Pluviales en Tlajomulco Huía de la Policía

Autoridades buscan a un hombre que ingresó a un canal de aguas pluviales para escapar de la policía, todo ocurrió en el fraccionamiento Jardines del Edén, en Tlajomulco de Zúñiga.

Varios reportes alertaron de lo sucedido durante la noche del jueves 15 de octubre, cuando vecinos solicitaron apoyo de las autoridades para detener a un sujeto que escapaba a bordo de una moto y que había sido sorprendido en una vivienda.

Al iniciar la persecución, este hombre abandonó la motocicleta e ingresó a un canal de aguas pluviales que iba crecido debido a la fuerte lluvia registrada minutos antes en el municipio.

Los oficiales trataron de sacarlo del agua, pero este sujeto continuaba nadando hasta que lo perdieron de vista. Por las condiciones climatológicas y por la seguridad de los elementos, tanto de la policía como de bomberos municipales, se suspendió la búsqueda.

La mañana de este viernes se reanudaron nuevamente las labores pie tierra para tratar de ubicar al hombre; hasta el cierre de esta nota, aún no ha sido localizado. La motocicleta en la que escapaba en un principio quedó asegurada.