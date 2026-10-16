Movilidad

Placas de Holograma 1 y 2 No Circulan el Sábado 17 de Octubre 2026: ¿Cómo Aplica en CDMX-Edomex?

Consulta qué terminación de placas no circulan mañana 17 de octubre por el programa sabatino de CAMe en CDMX y Edomex

Checa cómo aplica el Hoy No Circula Sábado 17 de Octubre 2026CAMe y Sedema son responsables del programa de restricción de circulación en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro
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