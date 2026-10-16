Placas de Holograma 1 y 2 No Circulan el Sábado 17 de Octubre 2026: ¿Cómo Aplica en CDMX-Edomex?

En los últimos días, los automovilistas no se han preocupado por la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), sin embargo los sábados el Hoy No Circula cuenta con diferentes medidas, por lo que no pueden salir a las calles los carros con placas de holograma 1 y 2, y acá te decimos cómo aplica el programa sabatino este 17 de octubre 2026.

Ya sea por la calidad del aire o cambios de funcionamiento en fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a los automovilistas consultar qué engomado, hologramas y terminación de placas no circulan mañana antes de sacar su carro a las calles para que eviten una indeseable multa económica.

¿Hay contingencia ambiental y Doble No Circula en CDMX y Edomex?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que los niveles de contaminación en CDMX y Edomex es mala debido a que hay presencia de partículas PM2.5 en la estación de monitoreo de UAM Iztapalapa. Sin embargo, en el resto va de aceptable a buena.

Por ello, la posibilidad de que se active la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula es baja, además de que las condiciones climatológicas pueden ayudar a que se dispersen los contaminantes.

De cualquier forma, se recomienda esperar las próximas actualizaciones de CAMe y el Gobierno de Edomex para saber si mejoró la calidad del aire o si deberán ponerse en marcha acciones para proteger a la población.

No Circula CDMX 17 de octubre 2026: Así Aplica Mañana

Como ya sabes, el programa Hoy No Circula sabatino opera diferente a los días entre semana, ya que se restringe la circulación de todos los autos con holograma 2 y foráneos, además del 50% de los que tienen holograma 1.

De esta manera mañana 17 de octubre 2026, tercer sábado del mes, así se aplicarán las medidas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en busca de mantener los niveles de contaminación estables en CDMX y Edomex:

Carros con holograma 1, terminación de placa NON, es decir 1, 3, 5, 7, 9.

Todos los vehículos con holograma 2

Todos los autos de uso particular con placas foráneas

Así aplica el Hoy No Circula el Tercer Sábado del mes. Foto: CAMe

Sin embargo, la información anterior podría cambiar, si se llegara a presentar una muy mala calidad del aire en el Valle de México en las próximas horas y la CAMe tuviera que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental. En ese caso, el programa Doble Hoy No Circula se aplicaría de la siguiente manera:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Carros con holograma 1, terminación de placa PAR, es decir 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4

Unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras.

El programa Hoy No Circula, así como del Doble No Circula, tiene un horario que va desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

PPP