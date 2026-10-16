Sociedad

¿Habrá Marcha del IMSS Este Sábado 17 de Octubre? Esto Exigen Trabajadores del Seguro Social

Se pide a automovilistas y derechohabientes estar al pendiente de posibles afectaciones durante la jornada de manifestaciones

Nuevas Marchas del IMSS: ¿Habrá Mañana y Qué Exigen?Trabajadores del IMSS demandan mejoras salariales. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Habrá Marcha del IMSS Mañana 17 de Octubre 2026? Esto Exigen Trabajadores del Seguro Social | N+