¿Habrá Marcha del IMSS Este Sábado 17 de Octubre? Esto Exigen Trabajadores del Seguro Social

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer una nueva marcha nacional para el miércoles 21 de octubre en respuesta al rechazo a la propuesta de incremento salarial de 6.8% presentada por autoridades del Instituto y exigen un aumento mínimo del 10% y la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos Hernández.

Por el momento no se han dado a conocer los puntos donde planean concentrarse, pero se espera que las afectaciones ocurran en las principales vialidades de la capital del país, con movilizaciones en delegaciones del IMSS en otros estados.

Se pide a automovilistas y derechohabientes estar al pendiente de posibles afectaciones durante la jornada de manifestaciones.

En este fin de semana no se tiene programada una movilización para el sábado 17 de octubre. Las principales movilizaciones nacionales y bloqueos de los trabajadores disidentes fueron a mediados de semana (martes 13 y miércoles 14 de octubre), y dejaron un plantón sobre Paseo de la Reforma.

El tema ha escalado hasta la presidencia de México, que anunció este viernes que la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evalúa un programa integral para el personal de salud pública de la institución que contempla incrementos salariales y la regularización de plazas, luego de que la base sindical rechazara la oferta inicial de aumento del 6.8% para el periodo 2026-2027.

"Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director (del IMSS) Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

En respuesta al resultado de las urnas, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las mesas de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se reabrirán con la finalidad de formular una propuesta más favorable para los trabajadores de la salud pública.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, afirmó Robledo en un video difundido en redes sociales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con más de 500 mil trabajadores y es una de las mayores instituciones de salud pública de América Latina.

HVI