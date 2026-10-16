Mujer de la Tercera Edad Cae de Unidad de Transporte Público en Puebla

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada tras caer de una unidad de transporte público mientras recorría el Circuito Interior Norte C ubicado en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de 74 años terminó tendida sobre la carpeta asfáltica a la altura de la carretera Puebla-Santa Ana Chiautempan, movilizando hasta el sitio a los cuerpos de emergencia.

La señora recibió atención médica por parte de elementos de Protección Civil Municipal de la capital poblana, quienes confirmaron que no fue necesario trasladarla a un hospital.

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En otro caso, elementos de la Policía Auxiliar de Puebla brindaron apoyo oportuno a una persona en aparente situación de calle que presentaba diversas lesiones, durante un recorrido de vigilancia en inmediaciones del Paseo Bravo.

Tras detectar las lesiones activaron de inmediato los protocolos correspondientes y solicitaron la intervención de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Posteriormente los oficiales lo valoraron y estabilizaron su estado de salud, además de garantizar el resguardo y bienestar del afectado en inmediaciones del Centro Histórico de la capital poblana.

Con información de N+

GMAZ