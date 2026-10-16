Accidentes

Mujer de la Tercera Edad Cae de Unidad de Transporte Público en Puebla

La afectada tuvo que recibir atención prehospitalaria sobre el Circuito Interior Norte C, a la altura de la carretera Puebla-Santa Ana Chiautempan

Caída Mujer Tercera Edad Lesionada Unidad Transporte Público Circuito Interior Norte C PueblaLa mujer fue atendida sobre el Circuito Interior Norte C. Foto: X @SSCGobPue

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Una mujer de 74 años cae de un transporte público en Puebla, movilizando a los cuerpos de emergencia. Afortunadamente, no requirió hospitalización. Más información aquí.

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