Adulto Mayor fue Localizado Ahogado en la Comunidad de Los Galvanes en Celaya

Vecinos de la comunidad de Los Galvanes localizaron el cuerpo de un hombre en el Ojo de Agua de la comunidad en Celaya, Guanajuato.

Eran alrededor de las 11:00 de la noche cuando habitantes de la localidad realizaron el hallazgo y lo denunciaron al 911.

Los pobladores solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia y se movilizaron elementos policiacos y personal de bomberos.

Al llegar los integrantes de las diversas corporaciones comenzaron a realizar los trabajos de extracción del cuerpo.

Ya en el exterior fueron los paramédicos quienes confirmaron que se trataba de un hombre de más de 60 años y ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre era buscado por sus familiares desde horas antes.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato hace las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado a un anfiteatro a realizar la necropsia de ley.