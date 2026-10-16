Accidentes

Adulto Mayor fue Localizado Ahogado en la Comunidad de Los Galvanes en Celaya

El hallazgo se reportó a las 11:00 de la noche solicitando el apoyo de los cuerpos de emergencia para que sacaran el cuerpo

Adulto Mayor fue Localizado Ahogado en la Comunidad de Los Galvanes en CelayaAdulto Mayor fue Localizado Ahogado en la Comunidad de Los Galvanes en Celaya. Foto: N+

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato será la encargada de esclarecer los hechos.

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