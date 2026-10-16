¿Qué es Un Nenúfar? Hallan Uno Gigante en Colombia que Puede Verse desde el Espacio

En medio de las aguas oscuras de la selva colombiana, una planta sorprendió a la comunidad científica: la “Victoria colombiana”, un nenúfar gigante cuyas hojas pueden alcanzar hasta 2.5 metros de diámetro y distinguirse en imágenes satelitales como pequeñas islas verdes sobre la superficie del agua.

El descubrimiento, realizado en la región de Inírida, en el departamento de Guainía, despertó el interés internacional por una especie que permanecía sin una descripción científica formal.

Pero ¿qué es exactamente un nenúfar y qué hace tan especial a este gigante colombiano?

¿Qué es un nenúfar?

Un nenúfar es una planta acuática que crece en lagos, lagunas y ríos de corriente lenta. Sus raíces se fijan al fondo, mientras sus hojas y flores se extienden sobre la superficie del agua. Algunas especies tienen hojas pequeñas, pero otras, como las del género “Victoria”, desarrollan estructuras de enormes dimensiones.

Estas hojas no solo destacan por su tamaño. En su parte inferior cuentan con una compleja red de nervaduras que les proporciona resistencia y estabilidad. Despertando el interés de científicos y arquitectos por la manera en que distribuye el peso utilizando una estructura ligera.

Nenúfar en aguas de Europa. Foto: Archivo / Reuters

Un hallazgo que comenzó con una fotografía

La búsqueda del ejemplar comenzó cuando el botánico español Carlos Magdalena, investigador del Real Jardín Botánico de Kew, sospechó que podía existir una especie desconocida para la ciencia en la cuenca del Orinoco.

Una fotografía publicada en Instagram, en la que un hombre aparecía junto a un nenúfar gigante en esa región, despertó su curiosidad.

Junto al horticultor colombiano Mauricio Bernal, del Jardín Botánico de Bogotá, emprendió una expedición para localizar la planta. Recorrieron zonas inundables con ayuda de Gustavo Melo, integrante de una comunidad indígena que conocía los ríos y sus caminos naturales.

Según las estimaciones de los investigadores, habría entre 30 y 50 ejemplares silvestres conocidos; no obstante, la fluctuación de los niveles del agua y los efectos del cambio climático podrían amenazar su supervivencia.

Las imágenes del nenúfar “Victoria Colombiana”, llamado así en honor a la reina Victoria de Reino Unido, se pueden ver con las imágenes satelitales tomadas desde el espacio.

“En una computadora me enseñan las imágenes satelitales de las que se apoyaron para localizarlas. Primero aparece el planeta, hacen zoom hacia Sudamérica, enfocan la selva, expanden lagos. Ahí están: una perlitas verdes sobre el agua conectadas entre sí”, compartió el botánico español a la BBC.

TLS