Internacional

¿Qué es Un Nenúfar? Hallan Uno Gigante en Colombia que Puede Verse desde el Espacio

Imágenes satelitales captaron la inmensidad de un nenúfar de 2.5 metros de diámetro en el país sudamericano

Nenúfar en aguas de EuropaNenúfar en aguas de Europa. Foto: Archivo / Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+