El G7 Realizará Simulacros ante Posibles Ciberataques con IA tras Advertencia del FMI

Los responsables de finanzas del G7 (Grupo de los Siete) acordaron realizar simulacros para prepararse ante ciberataques que empleen inteligencia artificial (IA), según informó la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama.

Esta iniciativa responde al creciente interés de las autoridades por coordinar sus respuestas frente a los riesgos de ciberseguridad, que van en aumento.

El acuerdo se produce después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiera esta misma semana que un ciberataque, facilitado por IA, contra un servicio crítico de una entidad financiera podría debilitar la confianza en el sistema.

Las declaraciones de Katayama a los periodistas este jueves se produjeron tras una reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de las economías avanzadas del G7, celebrada en el marco de la asamblea anual del FMI en Bangkok, la capital de Tailandia.

El plan contempla simulacros desarrollados por las autoridades financieras del G7 para evaluar su capacidad de respuesta ante ciberataques impulsados por IA, explicó un funcionario del Ministerio de Finanzas de Japón que estuvo presente en la reunión.

Los resultados servirán para poner a prueba la eficacia de los protocolos actuales y permitirán revisar los manuales de actuación con el fin de abordar mejor este tipo de incidentes, señaló el funcionario.

Dependiendo de la naturaleza de los simulacros, en estos ejercicios podrían participar también entidades financieras privadas. Los reguladores bancarios de todo el mundo buscan contener los riesgos asociados a la IA.

Algunos han advertido sobre la posibilidad de que se produzcan ciberataques contra bancos, o de que agentes malintencionados comprometan la estabilidad financiera global.

Entre ellos se encuentra el Banco de Inglaterra, cuyo subgobernador asegura que la institución está trabajando con los bancos en estrategias avanzadas de recuperación ante ciberataques.

Asimismo, consideró que no es posible dar por hecho que las defensas actuales sean inmunes a ataques que utilicen inteligencia artificial.

HVI