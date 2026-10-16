Internacional

El G7 Realizará Simulacros ante Posibles Ciberataques con IA tras Advertencia del FMI

Reguladores bancarios de todo el mundo advierten sobre la posibilidad de ciberataques contra bancos y se comprometa la estabilidad financiera global

G7 Pondrá en Marcha Ejercicios para Protegerse Frente a Ciberataques por IAUn letrero sobre IA (Inteligencia Artificial). Foto: Reuters

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