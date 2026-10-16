Actualizan Acuerdos de Protección Para la Vaquita Marina en el Alto Golfo de California

El 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo acuerdo para regular las artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios de pesca en el Alto Golfo de California, para proteger la conservación de la vaquita marina.

El acuerdo fue realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con base en las recomendaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas, Cites, y el respaldo del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, Cirva.

Mediante un comunicado oficial, la Semarnat detalló que las nuevas medidas son tanto para embarcaciones menores como mayores, que trabajan en el Alto Golfo de California y en el Mar de Cortés.

Sus puntos clave son:

Actualización del Polígono de Restricción, establecido gracias al análisis histórico de avistamientos de vaquita marina y un monitoreo acústico y visual.

Establecer una Zona de Tolerancia Cero, donde queda estrictamente prohibida toda la pesca, aunque se abre un canal de libre tránsito a embarcaciones.

Se ratifica la obligación del marcaje de artes de pesca y dispositivos de monitoreo satelital, además, de campañas de protección.

Control Operativo, estableciendo los sitios oficiales de embarque y desembarque, y se prohíbe la pesca nocturna.

Se restablecieron los Comités de Expertos en Tecnologías Pesqueras, quienes buscarán desarrollo, prueba y capacitación en métodos de captura seguras para la biodiversidad marina, que sean económicos para las comunidades.

El nuevo acuerdo obliga a una estrecha relación entre Semarnat, la Marina, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para mantener las zonas de protección de la vaquita marina libres de amenazas.