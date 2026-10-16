Medio Ambiente

Actualizan Acuerdos de Protección Para la Vaquita Marina en el Alto Golfo de California

La vaquita marina, uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, tiene nuevas medidas de protección con cambios en las reglas de pesca del Alto Golfo de California

Acuerdos de Protección a Vaquita Marina Foto: AP | ArchivoAcuerdos de Protección a Vaquita Marina Foto: AP | Archivo

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La Vaquita Marina Tiene Nuevas Medidas de Protección en México

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