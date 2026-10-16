El Terremoto de 9.9 Que Nunca Ocurrió en Japón: Pánico, Fallas en el Sistema y una Falsa Alarma

La alerta de un terremoto de más de 9 puntos en Japón paralizó al mundo. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha registrado un sismo de tal intensidad, pero tampoco se ha podido predecir ni el día ni la hora exacta en que un suceso de este tipo ocurrirá.

Era mediodía en Japón, cuando la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una Alerta Temprana de Terremoto advirtiendo sobre un sismo inminente de magnitud 9.9 con epicentro estimado cerca de las Islas Kuriles. La cifra evocó de inmediato el peor de los escenarios históricos: un evento sísmico de proporciones globales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Japón, en Alerta Máxima por Tifón Dujuan

Un terremoto de 9.9 liberaría más de 22 veces la energía del devastador sismo de 9.0 que azotó a Japón en 2011 y superaría con creces al de Valdivia, Chile, registrado en 1960, que fue de 9.5, el sismo más potente registrado en la historia.

El profesor Takuya Nishimura, de la Universidad de Kioto, reveló al medio nipón NHK One, que un evento de 9.9 requeriría la ruptura simultánea de fallas a lo largo de 3 mil kilómetros de longitud, con un desplazamiento masivo de tierra de 50 metros.

Aunque geológicamente casi imposible en un solo evento, las consecuencias habrían sido apocalípticas: tsunamis globales y destrucción masiva en toda la cuenca del Pacífico.

Un error sin precedentes y la cancelación histórica

Pero, afortunadamente, el desastre fue solo un espejismo digital. En realidad, se había registrado un sismo de magnitud 6.9 a 160 kilómetros de profundidad cerca de la península de Kamchatka, alcanzando apenas una intensidad sísmica de 1 en Hokkaido.

A las 12:48 p.m., tan solo ocho minutos después de la alarma inicial, la JMA tomó una medida inédita: canceló formalmente la alerta temprana por primera vez en su historia.

Ante los medios, las autoridades de la JMA descartaron ciberataques o fallas de hardware. Atribuyeron la anomalía a un error de procesamiento del programa.

Caos en las telecomunicaciones: La falla de NTT Docomo

NTT Docomo, la mayor compañía de telecomunicaciones móviles de Japón, confirmó que debido a una falla interna en sus sistemas, sus clientes no recibieron el mensaje de emergencia ("Mail de Área"), que llegaría a áreas de Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, Kanto, Koshin,Tokai e Islas Izu.

Generando pánico en gran parte de la población, lo que puso en evidencia que miles de personas habrían quedado desprotegidas ante un peligro real. La empresa emitió un comunicado oficial disculpándose y activando protocolos de reparación urgente.

Dijo que se basó en la alerta temprana de terremoto de emergencia que fue distribuida por la Agencia Meteorológica de Japón. Sin embargo, hubo un “mal funcionamiento” de su sistema.

“Nos disculpamos sinceramente por las molestias y la preocupación causadas a nuestros clientes”, señaló.

Una zona residencial permanece inundada en Sendai, al norte de Japón, el sábado 12 de marzo de 2011. Foto: ARCHIVO / AP

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