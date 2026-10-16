Internacional

El Terremoto de 9.9 Que Nunca Ocurrió en Japón: Pánico, Fallas en el Sistema y una Falsa Alarma

Millones depersonas quedaron paralizadas este viernes en Japón, luego de recibir la alerta temprana de un terremoto de potencial destructivo

casa dañada por terremoto en JapónUn superviviente monta en bicicleta cerca de los escombros en una zona devastada de 6 de abril de 2011. Foto: AP

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Japón vivió momentos de terror por una falsa alarma de terremoto de 9.9. La JMA canceló la alerta en un hecho sin precedentes. ¿Qué falló?

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Terremoto de 9.9 Que No Ocurrió en Japón: Pánico, Fallas en el Sistema y Disculpa por Falsa Alarma | N+