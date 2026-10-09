Sociedad

¿Hay Alerta de Tsunami en México por Terremoto en Panamá? Esto Dicen las Autoridades

El epicentro del temblor se ubicó 14 kilómetros al suroeste de la pequeña localidad Pitaloza Arriba, al sur del país

Costas de MichoacánCostas de Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Temblor en Panamá: un sismo de 8.0 desata alerta de tsunami. Conoce los detalles y las medidas de seguridad recomendadas.

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