¿Hay Alerta de Tsunami en México por Terremoto en Panamá? Esto Dicen las Autoridades

Este viernes se registró un sismo de magnitud preliminar 7.6 en Panamá, lo que generó una posible amenaza de tsunami.

El epicentro del movimiento ⁠telúrico se ubicó 14 kilómetros al suroeste de la pequeña localidad Pitaloza Arriba, ubicada al sur del país, y a una profundidad de 33 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).

Hay vigilancia por un posible tsunami en varios países. Se prevé que las olas serán de hasta 3 metros de altura.

En otros países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, México y El Salvador podría haber olas inferiores.

Sin embargo, la Secretaría de Marina de México no ha emitido una alerta de tsunami en el país.

Con información de N+