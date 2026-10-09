¿Hay Servicio en Clínicas del IMSS por Protesta de Trabajadores? Esto Pasa en Unidades Médicas

Trabajadores del sector salud se han movilizado este viernes en las afueras de diversas unidades médicas y administrativas del país para exigir mejoras en las condiciones laborales, mayor abastecimiento de insumos, mantenimiento a la infraestructura hospitalaria y el cumplimiento de acuerdos salariales.

Estas protestas, centradas en la vía pública, han generado importantes afectaciones en el tránsito vehicular de las zonas aledañas a los centros de salud.

Ante este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la atención médica, las citas programadas y los servicios de urgencias operan de manera habitual dentro de sus instalaciones.

Sin embargo, la institución advirtió que los bloqueos y la congestión vial en las vialidades de acceso podrían complicar o retrasar la llegada de los pacientes a sus consultas.

El IMSS garantizó la continuidad en la atención a todos los derechohabientes dentro de sus unidades y hospitales.

La institución recomienda a la derechohabientes anticipar sus traslados, utilizar vías alternativas y tomar precauciones adicionales para evitar contratiempos con sus citas o trámites médicos programados.

La jornada de manifestaciones y el llamado a huelga nacional por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responde a una serie de demandas laborales acumuladas y a la presunta carencia de insumos en diversas clínicas del país.

Tras romper las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, trabajadores sindicalizados de Guerrero, Chihuahua, Yucatán, Morelos, Guanajuato y San Luis Potosí decidieron llevar sus reclamos a la vía pública e instalar plantones frente a las sedes institucionales en la Ciudad de México.

Entre las demandas centrales del gremio destaca la exigencia de un aumento salarial directo del 10%, así como la revisión de las políticas de jubilación y esquemas de afores.

Asimismo, los manifestantes denuncian el desabasto recurrente de medicamentos, la falta de mobiliario y la escasez de materiales básicos de trabajo, situaciones que impactan de manera directa en la atención a la derechohabiencia.

A este pliego petitorio se suma la petición de contratar más personal médico para cubrir la alta demanda de pacientes y la destitución de mandos directivos en unidades donde señalan presuntas irregularidades.