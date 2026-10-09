Sociedad

¿Hay Servicio en Clínicas del IMSS por Protesta de Trabajadores? Esto Pasa en Unidades Médicas

Empleados del sector salud se manifiestan en las inmediaciones de diversas unidades para exigir mejoras laborales e insumos

¿Hay Servicio en Clínicas del IMSS por Protesta de Trabajadores? Esto Pasa en Unidades MédicasProtesta de Trabajadores del IMSS en Edomex. Foto: IMSS

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Trabajadores de salud protestan por mejores condiciones. El IMSS garantiza servicios, pero advierte de retrasos por bloqueos.

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