Amazonía Brasileña: la Deforestación Registra Su Mínimo Histórico En Casi 4 Décadas

La deforestación en la Amazonía brasileña registró su nivel más bajo desde que comenzaron las mediciones oficiales en 1988, con una reducción de casi 42% en un año, de acuerdo con datos presentados este viernes por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La disminución también se reflejó en el Cerrado, donde la pérdida de vegetación nativa alcanzó un mínimo histórico.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, la superficie deforestada en la Amazonía fue de 3 mil 335 kilómetros cuadrados, frente al periodo anterior. La cifra representa una caída de casi 42%, según el sistema de monitoreo satelital Prodes, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

El ministro brasileño de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco, calificó la reducción como extraordinaria durante una conferencia de prensa en Brasilia. “Es una caída absolutamente estratosférica, es como un sueño”, afirmó.

Por su parte, Lula reiteró su compromiso de terminar con la deforestación ilegal para 2030. “Nuestro objetivo es alcanzar deforestación ilegal cero de aquí a 2030”, escribió en la red social X tras la publicación de las cifras.

Brasil alberga cerca de 60% de la Amazonía, considerada la mayor selva tropical del mundo y un ecosistema fundamental para absorber gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

La tendencia descendente de la deforestación se mantiene desde 2022. En cuatro años, la tasa acumuló una reducción de 71.2%, después del incremento registrado durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022 y es padre del senador conservador Flávio Bolsonaro.

En el Cerrado, una extensa sabana ubicada al sur de la Amazonía y reconocida por su biodiversidad, también se reportó la menor superficie deforestada desde que comenzaron los registros en 2001.

Durante el periodo de agosto de 2025 a julio de 2026, se destruyeron 5 mil 517 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, una disminución de casi 24% respecto al ciclo anterior.

Márcio Astrini, secretario ejecutivo de la organización ambientalista Observatorio do Clima, calificó los resultados como una “conquista histórica”. Según el activista, las cifras muestran que Brasil puede contribuir a la protección de los bosques y reducir las emisiones contaminantes mediante políticas ambientales sostenidas.

Los resultados se presentan antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre, en la que Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro.