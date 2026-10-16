Internacional

Amazonía Brasileña: la Deforestación Registra Su Mínimo Histórico En Casi 4 Décadas

Brasil alberga cerca del 60% de la mayor selva tropical del mundo

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+