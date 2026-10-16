Detienen en Querétaro a Erick Eduardo 'N', Buscado por Distribuir Drogas en Texas

Un hombre identificado como Erick Eduardo 'N', señalado como integrante de una célula delictiva dedicada presuntamente a distribuir drogas de México hacia Texas, Estados Unidos, fue detenido en Querétaro con fines de extradición.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México, en el marco de la cooperación entre autoridades de ambos países.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas. Su localización fue posible mediante el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que permitió identificar a la capital queretana como una zona de movilidad de una persona presuntamente vinculada con el trasiego de drogas entre México y Estados Unidos.

Tras realizar labores de vigilancia y ubicar los vehículos en los que se desplazaba, las autoridades desplegaron un operativo coordinado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde cumplimentaron la orden de detención con fines de extradición.

Al detenido le fueron leídos sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de los esfuerzos para debilitar las estructuras operativas de organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.