Seguridad

Detienen en Querétaro a Erick Eduardo 'N', Buscado por Distribuir Drogas en Texas

El operativo se realizó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, tras labores de vigilancia e intercambio de información con la DEA de Estados Unidos

Capturan en Querétaro a Presunto Integrante de Célula que Distribuía Drogas a TexasCapturan en Querétaro a Presunto Integrante de Célula que Distribuía Drogas a Texas. Foto: @SSPCMexico

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El detenido es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas y quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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