Aplazan Hasta 2027 Audiencia de 'El Janos' por el Ataque a la Familia LeBarón

La audiencia intermedia de Fidencio Alejandro 'N', 'El Janos', señalado por su presunta participación en el ataque a integrantes de las familias LeBarón, Miller y Langford, fue aplazada hasta marzo de 2027, de acuerdo con una denuncia pública de Adrián LeBarón.

Este viernes 16 de octubre, a través de una publicación en su cuenta de X, el familiar de las víctimas expresó su inconformidad por la suspensión y cuestionó la demora en el proceso judicial relacionado con el ataque armado ocurrido el 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora.

“También se suspendió la audiencia intermedia del ‘Janos’, otro presunto involucrado en la masacre de mi hija y nietos. Decidieron mandarlo para marzo de 2027, dentro de medio año”, escribió.

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Adrián LeBarón afirmó que la búsqueda de justicia ha sido prolongada y sostuvo que la familia continuará exigiendo que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. En el mismo mensaje mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Hasta el momento, no se cuenta con una confirmación oficial independiente sobre los motivos de la suspensión ni sobre la nueva fecha de la audiencia.

Fidencio Alejandro 'N' fue sentenciado en 2023 a 12 años de prisión por delincuencia organizada y posesión de municiones para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, esa condena no puso fin al proceso relacionado con el ataque. En ese momento, un juez ordenó abrir otro proceso penal en su contra por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daños, vinculados con el ataque contra integrantes de las familias LeBarón, Miller y Langford.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando miembros de estas familias viajaban en vehículos por una zona cercana a los límites de Sonora y Chihuahua. El ataque dejó nueve personas muertas: tres mujeres y seis menores de edad.

Entre las víctimas se encontraban Rhonita María Miller, hija de Adrián LeBarón, y cuatro de sus nietos. Otros menores sobrevivieron a la agresión.

Desde entonces, los familiares han exigido que se esclarezcan los homicidios y que los responsables sean sancionados. El aplazamiento denunciado por Adrián LeBarón prolongaría la espera para el avance de una etapa clave del proceso penal contra 'El Janos'.

PT