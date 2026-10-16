Seguridad

¿Quién Es René Belmontes, Presunto Líder del CJNG, Ligado al Asesinato de Carlos Manzo?

El presunto integrante del grupo criminal fue arrestado el 27 de agosto de 2025 lo que habría desencadenado el asesinado del edil

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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