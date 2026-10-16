¿Quién Es René Belmontes, Presunto Líder del CJNG, Ligado al Asesinato de Carlos Manzo?

La detención de René Belmontes Aguilar, alias 'El Rino' figura entre las principales líneas de investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el homicidio habría sido una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las acciones de seguridad emprendidas durante su administración.

El encargado de la FGE, Israel Vega Rodríguez, explicó que las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia apuntan a esa hipótesis como principal móvil del crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos. Pero ¿quién es ‘El Rino’ y cuándo fue detenido?

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Omar García Harfuch Ofrece Actualización sobre el Homicidio de Carlos Manzo

René Belmontes Aguilar fue identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en los municipios de Uruapan, San Juan Nuevo Parangaricutiro y Tingambato, en Michoacán.

El 27 de agosto de 2025, policías municipales lo arrestaron durante un operativo sobre la carretera Uruapan-San Juan Nuevo. Posteriormente, fue vinculado a proceso por delitos federales.

Tras su captura, Carlos Manzo declaró código rojo ante el riesgo de posibles represalias de la organización criminal. La detención es uno de los hechos que las autoridades investigan para esclarecer el motivo del homicidio del exalcalde.

En octubre de 2026, la Fiscalía reportó un avance del 90 por ciento en las indagatorias por el asesinato de Manzo. Hasta ese momento, las autoridades habían detenido a 33 personas presuntamente relacionadas con el caso, entre ellas posibles autores materiales e intelectuales.

La dependencia también informó que descartó el móvil político, pese a las diferencias que el exalcalde mantenía con otros actores locales.

Las investigaciones buscan esclarecer la participación de los detenidos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. La hipótesis de una represalia del CJNG constituye la principal línea ministerial sobre el móvil del crimen, mientras que la responsabilidad de los involucrados deberá establecerse ante las instancias judiciales.