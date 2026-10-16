Seguridad

Hallan Sin Vida a un Hombre al Interior de Baños de Vapor en la Ciudad de Puebla

Autoridades se encuentran en el establecimiento de la avenida 11 Sur de la colonia Guadalupe Hidalgo para iniciar los protocolos correspondientes

Hombre Muerto Baños Vapor Avenida 11 Sur Colonia Guadalupe Hidalgo PueblaDe manera preliminar se dio a conocer que el deceso fue producto de un accidente. Foto: N+

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Un hombre fue hallado muerto en baños de vapor en Puebla. Familiares piden respeto mientras las autoridades investigan. Infórmate sobre lo sucedido.

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