Hallan Sin Vida a un Hombre al Interior de Baños de Vapor en la Ciudad de Puebla

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de unos baños de vapor ubicados sobre la avenida 11 Sur de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes 16 de octubre de 2026 que se reportó la presencia de un cuerpo masculino inmóvil en el negocio de la demarcación antes mencionada.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del establecimiento de la ciudad de Puebla encontró a la víctima ya sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar de los hechos para acordonarlo en espera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realice el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar se dio a conocer que se habría tratado de un accidente, de acuerdo con familiares quienes llegaron al sitio y solicitaron respeto a la dignidad de la víctima.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ