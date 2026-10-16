Internacional

Caso Alex Murdaugh: el Heredero de Una Dinastía de Abogados Vuelve a Juicio

La defensa analizará ADN masculino no identificado antes del nuevo proceso por los asesinatos de Maggie y Paul Murdaugh, previsto para abril de 2027

Cadena perpetua para abogado Alex Murdaugh por matar a su mujer e hijoAlex Murdaugh es sentenciado a cadena perpetua este 3 de marzo de 2023, en Carolina del Sur. Foto: Reuters
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