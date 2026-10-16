Caso Alex Murdaugh: el Heredero de Una Dinastía de Abogados Vuelve a Juicio

Alex Murdaugh, exabogado e integrante de una influyente dinastía jurídica de Carolina del Sur, Estados Unidos, volverá a juicio en abril de 2027 por los asesinatos de su esposa, Maggie Murdaugh, y su hijo menor, Paul Murdaugh. La nueva etapa del caso incluirá una disputa por pruebas de ADN que la defensa busca analizar de manera independiente.

Este viernes 16 de octubre de 2026, un juez autorizó que los abogados de Murdaugh realicen pruebas independientes sobre material genético masculino no identificado que fue encontrado debajo de las uñas de Maggie. De acuerdo con información de Associated Press, los investigadores no han identificado a quién pertenece el ADN.

El caso adquirió notoriedad internacional por la posición social de Murdaugh, la influencia de su familia en el sistema judicial de Carolina del Sur y las acusaciones de fraude que surgieron durante la investigación. En 2023, un jurado lo declaró culpable de los dos homicidios y recibió dos cadenas perpetuas, pero la condena fue anulada en 2026 por irregularidades relacionadas con el jurado.

El 7 de junio de 2021, Maggie, de 52 años, y Paul, de 22, fueron asesinados a tiros en la propiedad familiar de Moselle, ubicada en el condado de Colleton, Carolina del Sur.

Murdaugh fue acusado formalmente de ambos homicidios en julio de 2022. Durante el juicio, celebrado a principios de 2023, la fiscalía sostuvo que era responsable de las muertes, mientras que la defensa cuestionó la investigación y las pruebas presentadas.

El 2 de marzo de 2023, el jurado lo declaró culpable de los dos asesinatos y de dos cargos relacionados con la posesión de armas durante la comisión de un delito violento. Al día siguiente, recibió dos cadenas perpetuas.

Durante generaciones, la familia Murdaugh tuvo una presencia importante en el ámbito jurídico de la región de Lowcountry, en Carolina del Sur. Varios de sus integrantes ocuparon cargos como fiscales y desarrollaron una influyente práctica legal.

Sin embargo, la investigación por los asesinatos coincidió con la revelación de acusaciones de fraude y apropiación de recursos relacionados con el despacho de Murdaugh y con acuerdos judiciales de sus clientes.

El exabogado se declaró culpable de múltiples delitos financieros, entre ellos el robo de dinero de clientes. Estos procedimientos ampliaron el alcance del caso más allá de los homicidios y expusieron irregularidades relacionadas con su trayectoria profesional.

Aunque la condena por asesinato fue anulada en 2026, Murdaugh permanece en prisión por los delitos financieros. En mayo, la Fiscalía General de Carolina del Sur informó que cumple una sentencia estatal de 27 años por esos ilícitos.

El 13 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Carolina del Sur revocó la decisión que había rechazado la solicitud de un nuevo juicio.

Los magistrados concluyeron que Rebecca 'Becky' Hill, entonces secretaria del tribunal del condado de Colleton, realizó comentarios impropios que pudieron influir en los integrantes del jurado y perjudicar el derecho de Murdaugh a un juicio imparcial.

Entre las conductas examinadas estuvieron comentarios sobre el lenguaje corporal del acusado durante su testimonio y advertencias dirigidas a los jurados para que no se dejaran influir por su comportamiento.

La resolución no declaró inocente a Murdaugh ni estableció que otra persona hubiera cometido los asesinatos. En cambio, ordenó que el caso regresara a los tribunales para celebrar un nuevo juicio.

Tras el fallo, el fiscal general estatal, Alan Wilson, anunció que su oficina buscaría procesarlo nuevamente por las muertes de Maggie y Paul.

Durante la audiencia del 16 de octubre, la defensa obtuvo autorización para analizar de manera independiente una muestra de ADN masculino encontrada debajo de las uñas de Maggie Murdaugh.

El material genético no tuvo un papel central en el juicio de 2023. Los abogados buscan determinar si nuevos análisis pueden aportar información relevante para la defensa antes de que comience el nuevo proceso.

En la misma audiencia, la jueza Debra McCaslin rechazó una solicitud más amplia para examinar pruebas balísticas relacionadas con otros delitos ocurridos en la zona, al considerar que la petición no estaba suficientemente delimitada.

El hallazgo de ADN no identificado no demuestra por sí solo que exista otro responsable ni descarta la participación de Murdaugh. Su relevancia dependerá de los resultados de los análisis y de la valoración de las pruebas durante el proceso judicial.

El nuevo juicio está previsto para abril de 2027 en el condado de Sumter, en lugar de Colleton, con el propósito de garantizar la imparcialidad del jurado.

Mientras se prepara el nuevo proceso por los homicidios, Murdaugh continúa encarcelado por sus delitos financieros. El caso mantiene la atención pública por la combinación de asesinatos, fraude y cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios judiciales.

PT