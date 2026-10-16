Choque de Unidad de Transporte Público con Vehículo Deja Dos Lesionados en Puebla

Una unidad de transporte público chocó con un vehículo particular en inmediaciones del Barrio de Analco en la ciudad de Puebla, provocando afectaciones en el tráfico vehicular de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, por este accidente en la capital poblana dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron atendidas por elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes 16 de octubre de 2026 que se reportó la colisión entre la unidad pesada y el automóvil en inmediaciones de la demarcación antes mencionada.

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Asimismo, oficiales de la Policía Estatal se encargaron de abanderar la zona para el inicio de los protocolos correspondientes, mientras que el conductor de la unidad de transporte público no quiso recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce la manera en la que ocurrió el accidente, esperando que en las próximas horas las autoridades compartan más información que sirva para esclarecer los hechos.

Con información de N+

GMAZ