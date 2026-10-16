Accidentes

Choque de Unidad de Transporte Público con Vehículo Deja Dos Lesionados en Puebla

Elementos de Protección Civil Estatal se movilizaron hasta el Barrio de Analco en la capital poblana para atender a los afectados por el accidente

Accidente Choque Unidad Transporte Público Vehículo Dos Lesionados Barrio Analco PueblaElementos de Protección Civil Estatal atendieron el accidente. Foto: X @PCGobPue

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Accidente en el Barrio de Analco: choque entre transporte público y vehículo deja dos lesionados en Puebla. Protección Civil ya está en el lugar.

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