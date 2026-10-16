Sociedad

Localizan en Ensenada a Tres Hermanas que Huyeron de Tijuana por Presunta Violencia Familiar

Las menores, de 17, 13 y 7 años, recibieron protección del Escuadrón Violeta y fueron presentadas ante la Fiscalía estatal

Localizan en Ensenada a Tres Hermanas que Huyeron de Tijuana por Presunta Violencia FamiliarLocalizan en Ensenada a Tres Hermanas que Huyeron de Tijuana por Presunta Violencia Familiar | Foto: DSPM

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