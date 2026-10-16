Localizan en Ensenada a Tres Hermanas que Huyeron de Tijuana por Presunta Violencia Familiar

Tres menores de 17, 13 y 7 años de edad recibieron resguardo y atención por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, luego de ser localizadas en el fraccionamiento Nueva Ensenada tras salir de su domicilio en Tijuana por presuntas situaciones de violencia familiar.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 20:00 horas del jueves 15 de octubre, agentes municipales atendieron un reporte del C5 sobre tres menores que se encontraban extraviadas en la calle San Telmo.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con un conductor de una plataforma de transporte, quien explicó que, durante un servicio, se percató de que sus pasajeras eran menores de edad y viajaban sin el acompañamiento de una persona adulta responsable, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.

Durante la intervención, las menores manifestaron que habían salido de su domicilio en Tijuana debido a presuntas situaciones de violencia familiar. También señalaron que no contaban con familiares ni redes de apoyo en Ensenada.

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia (UNAVI)–Escuadrón Violeta activó los procedimientos correspondientes para brindarles resguardo y protección, con prioridad en su integridad física y emocional.

Posteriormente, se elaboraron las actas correspondientes y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), ante la cual fueron presentadas para el seguimiento del caso y la intervención de las autoridades competentes.

APG