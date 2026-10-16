Sociedad

Inicia Operativo para Desalojar Viviendas Irregulares en Tijuana; Dan Plazo de Tres Horas

Guardia Nacional y Policía Municipal mantienen presencia en la zona, donde un tramo de la Vía Rápida Poniente permanece cerrado

Inicia Operativo para Desalojar Viviendas Irregulares en Tijuana; Dan Plazo de Tres HorasInicia Operativo para Desalojar Viviendas Irregulares en Tijuana; Dan Plazo de Tres Horas | Foto: N+

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