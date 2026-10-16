Inicia Operativo para Desalojar Viviendas Irregulares en Tijuana; Dan Plazo de Tres Horas
Guardia Nacional y Policía Municipal mantienen presencia en la zona, donde un tramo de la Vía Rápida Poniente permanece cerrado
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Elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron a una zona de viviendas en Tijuana para solicitar a las familias que desalojen voluntariamente los inmuebles, con un plazo de tres horas para retirarse.
En el lugar también se encuentran unidades de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, mientras las autoridades realizan las acciones correspondientes.
Como parte del operativo, una sección de la Vía Rápida Poniente permanece cerrada a la circulación.
Se espera que las autoridades brinden más información sobre las condiciones de riesgo y las medidas que se implementarán en la zona.
Información en desarrollo.
Información Atenas Gómez
APG