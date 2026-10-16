Inicia Operativo para Desalojar Viviendas Irregulares en Tijuana; Dan Plazo de Tres Horas

Elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron a una zona de viviendas en Tijuana para solicitar a las familias que desalojen voluntariamente los inmuebles, con un plazo de tres horas para retirarse.

En el lugar también se encuentran unidades de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, mientras las autoridades realizan las acciones correspondientes.

Como parte del operativo, una sección de la Vía Rápida Poniente permanece cerrada a la circulación.

Se espera que las autoridades brinden más información sobre las condiciones de riesgo y las medidas que se implementarán en la zona.

Información en desarrollo.

Información Atenas Gómez

APG