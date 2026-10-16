Sociedad

¿A Qué Hora Inicia el Evento en el Zócalo Hoy 17 de Octubre? Programa Completo de Actividades

La plancha del Zócalo capitalino va a tener lleno este fin de semana con todas las actividades programadas para este sábado

A qué hora inicia el evento en el Zócalo CDMX hoy 17 de octubre 2026 programa de actividadesEste fin de semana termina el evento masivo en el Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro

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