¿A Qué Hora Inicia el Evento en el Zócalo Hoy 17 de Octubre? Programa Completo de Actividades

Uno de los eventos más esperados del año termina su edición anual este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y debido a que se espera la presencia de muchas personas, te decimos a qué hora inician las actividades este sábado 17 de octubre 2026, con el programa completo para este día.

Debido a la gran demanda en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX este 17 y 18 de octubre, pues además de conversatorios y presentaciones también varios artistas se van a presentar totalmente gratis en la explanada de la Plaza de la Constitución, donde sobresale la popular banda mexicana de ska, Salón Victoria.

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo hoy 17 de octubre 2026?

El evento que se tiene programado en la plancha del Centro Histórico de la CDMX para este sábado es la XXVI Feria Internacional del Libro (FIL Zócalo 2026) y dará inicio en punto de las 11:00 horas de la mañana (tiempo del centro) de este 17 de octubre.

La FIL en el Zócalo dio inicio el pasado viernes 9 de octubre y luego de dos semanas de actividades, este domingo 18 de octubre se termina la edición XXVI de la Feria del Libro en la CDMX.

Horario de actividades en el Zócalo CDMX este sábado 17 de octubre

Salvo la compra de libros, todas las demás actividades correspondientes a la Feria del Libro son gratuitas, por eso acá te dejamos el programa completo de la FIL Zócalo 2026 para este sábado:

FORO ALAIDE FOPPA

11:30 h | Teatro infantil

Niña de la guerra. La Gorgona Teatro.

12:30 h | Ucronía literaria

Con Dante Liano (GUA), Laura Restrepo (COL) y Medardo Maza.

13:15 h | Charla

“La crisis de la ficción”, con Flávia Lins e Silva (BRA).

14:00 h | Presentación de libro

Cárteles Inc. de Guadalupe Correa, presentado por Alejandro Páez Varela.

14:45 h | Presentación de libro

Bajo este cielo abierto, de Gerardo Pisarello.

15:30 h | Charla

“Periodismo en tiempos convulsos”, Con Javier Gallego, Jacaranda Correa, Carolina de Nova y Ernesto Ledesma.

16:30 h | Presentación de libro

El Mochaorejas. Conversaciones desde el infierno, de la autora Olga Wornat. Presenta Óscar Balderas.

17:15 h | Charla

“Nuestra memoria histórica: la Revolución”, con Felipe Ávila (Francisco I. Madero) y Jesús Vargas (Pancho Villa).

18:15 h | Presentación de libro

Soy la daga y soy la herida, de Laura Restrepo. Presenta Ezra Alcázar.

19:00 h | Mesa

“La ultraderecha en el mundo”. Con Giovanni Porzio, Christian Rodríguez, Gerardo Pisarello y Argel Gómez.

FORO FEDERICO GARCÍA LORCA

12:00 h | Presentación de libro y música

Movimiento, de Guillermo Briseño.

13:00 h | Mesa

“Cuando la literatura imagina el futuro”, con Gerardo H. Porcayo, Alberto Chimal y José Luis Zárate.

14:00 h | Presentación

La obra gráfica de Edmond Baudoin. Presenta José Ramón Calvo.

14:45 h | Mesa

“Nuestros detectives”. Con Juan Sasturain, Paco Ignacio Taibo II, Pino Cacucci y Liliana Escliar.

15:45 h | Presentación de libro

Menos realidades y más promesas, de Juan Carlos Monedero (ESP).

16:30 h | Charla

“Ucronía histórica”, con Paco Ignacio Taibo II, Pedro Ángel Palou y Rafa Marín.

17:30 h | Charla

“¿Qué cuenta la narrativa gráfica?”. Con Juan Sasturain, Rafa Marín, Edmond Baudoin. Modera José Ramón Calvo.

18:30 h | Charla: Lo que hemos hecho

“Salud como derecho, no como privilegio”. Con Alexander Naime y Alejandro Svarch.

19:30 h | Charla

“¡Cuba, va!”, con Abel Prieto.

FORO JOSÉ REVUELTAS

11:00 h | Taller

De ajolotes y otros animales fantásticos. CONAFE.

12:00 h | Presentación

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12:30 h | Presentación de libro

Satélites, de Fernando Rodríguez. Milian Editores.

13:00 h | Conversatorio

“Siete años, siete números”. Con Olivia Oropeza, María Macaya y Mario Bojórquez. Cardenal Revista Literaria.

13:30 h | Presentación de libro

Ruinas, Humberto Mendoza Fuentes. Editorial: Pánika.

14:00 h | Presentación de libro

Vota por mamá. Autor: Soi P. Guido. Ediciones El Naranjo.

14:30 h | Presentación de libro

Fiscalización algorítmica y gobierno digital del SAT. Josué Osorno Navarrete. Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México.

15:00 h | Presentación de libro

El circo, de Dán Lee y Enrique Adonis R.M. Editorial: Vodevil.

15:30 h | Presentación de libro

Liderazgo femenino consciente. JB Editora.

16:00 h | Presentación de libro

Xochimilco entre besos de tradiciones, Aline Rodríguez. El Arte de Soñar Despiertos.

16:30 h | Presentación de libro

Aeronaves, de Libia Brenda, Iliana Vargas, Efraím Blanco, Roberto Abad. Editorial Letras Surfistas.

17:00 h | Presentación de libro

Me cayó el veinte. Antología de minificciones contemporáneas. Varios autores. Ediciones Amatlioque.

17:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO

Las pruebas de la bruja y otros relatos de... Martín Augusto Patraca Sotomayor. Isamar Rodríguez (edición independiente).

18:00 h | Presentación de libro

Amando hasta el delirio, de Leonel Manzano.

18:30 h | Presentación de libro

Suspiro que sueña con ser caracol. Un ensayo rizomático, de Ana Matías Rendón. Editorial: Kumay Ediciones.

19:00 h | Presentación de libro

Delirxs, de Ivan Dasayev. Capulín Taller Editorial.

19:30 h | Presentación de libro

Adiós, Polca, de Juan Angulo. Presentan Nicolás Ferraro y Luis Valenzuela. Los libros del Perro Editorial.

20:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO

Pesadillas, de Juan Carlos Doñate, Laura de León y Victoria Mendoza. Editorial Monte de Leo.

FORO RODOLFO WALSH

11:00 h | Música

Love Economy. Tributo a 31 minutos.

12:00 h | Presentación de libro infantil

Sólo el corazón lo sabe, de Norma Muñoz Ledo.

12:45 h | Charla

“La inteligencia artificial: lo que es y lo que no es”. Con Juan Claudio Toledo.

13:30 h | Presentación de libro

La regulación de plataformas y redes. Los derechos digitales a debate. Presentan Olimpia Coral Melo y John Ackerman.

14:15 h | Presentación y libro de regalo

Historia de la Lagunilla en el siglo XVI, de Clementina Battcock y Patricia Escandón.

15:00 h | Presentación de libro

América Latina contra el neoliberalismo 4. Presentan Martí Batres y John Ackerman.

16:00 h | Presentación de libro

Los sueños de Patanjali, de José Gordón.

16:45 h | Presentación de libro

Más allá de las rejas, de César Montes. Presentan: Edwing Roldán y Óscar de Pablo.

17:30 h | Poesía

Mohsen Emadi, Ofelia Pineda, Fu Bing, Armando Salgado, Karel Leyva y Eduardo Vázquez. Modera: Manuel Cuautle.

18:15 h | Conversatorio

“Como los pájaros que emigran en la noche. Concurso iberoamericano de cuento y novela, Elena Poniatowska Amor”. Modera Felipe Haro Poniatowski.

19:00 h | Presentación de libro

Ciudad de México: Memoria de siete siglos. Autor Alejandro Encinas. Presenta Patricia Ramírez Kuri y Pablo Yanez.

AO