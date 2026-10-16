De Salón Victoria a 31 Minutos, los Conciertos en el Zócalo CDMX del 16 al 18 de Octubre 2026

Este fin de semana se realizarán una serie de conciertos en el Zócalo CDMX con artistas de diferentes géneros, que van de Salón Victoria a un Tributo a 31 Minutos, y acá te traemos los horarios de los shows que habrá del 16 al 18 de octubre de 2026.

Por el cierre de la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo 2026) se harán actividades para todo tipo de público, como presentaciones, conversatorios, shows en vivo, teatro y talleres.

Además, cada foro tendrá las presentaciones de bandas y artistas musicales, y la entrada es completamente gratuita, por lo que es una excelente opción si estás buscando plan para este fin de semana.

¿Qué artistas estarán en el Zócalo del 16 al 18 de octubre 2026?

En los últimos tres días de la Feria Internacional del Libro en la Plaza de la Constitución se llevarán a cabo 10 conciertos con artistas de diferentes géneros musicales en los cuatro foros del evento. Esta es la lista:

Koncert Musik.

Love Economy. Tributo a 31 minutos.

Crazysaurios.

Salón Victoria.

Magos Herrera.

Ensamble 18-21 Cuarteto (jazz).

Yucatán a Go Go.

Par de dos. Con-cierto desorden.

Nueva Rebelión.

Horarios de conciertos en el Zócalo CDMX del 16 al 18 de octubre

La Feria Internacional del Libro del Zócalo cuenta con cuatro foros en los cuales se realizarán los conciertos este fin de semana. Estos son las fechas y horarios en los que se presentará cada artista y banda:

FORO RODOLFO WALSH

Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Koncert Musik.

Sábado 17 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Love Economy. Tributo a 31 minutos.

Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Crazysaurios.

FORO FEDERICO GARCÍA LORCA

Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Salón Victoria.

Sábado 17 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Presentación de libro y concierto. Movimiento, de Guillermo Briseño.

Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:30 horas: Magos Herrera.

FORO ALAÍDE FOPPA

Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ensamble 18-21 Cuarteto (jazz).

Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:30 horas: Yucatán a Go Go.

FORO JOSÉ REVUELTAS

Domingo 18 de octubre 2026 a las 18:00 horas: Par de dos. Con-cierto desorden.

Domingo 18 de octubre 2026 a las 19:00 horas Nueva Rebelión.

PPP