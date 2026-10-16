Música y conciertos

De Salón Victoria a 31 Minutos, los Conciertos en el Zócalo CDMX del 16 al 18 de Octubre 2026

Este viernes, sábado y domingo se llevarán a cabo 10 conciertos gratuitos en el Zócalo con artistas de diferentes géneros musicales

Checa los Conciertos en el Zócalo CDMX del 16 al 18 de Octubre 2026El Zócalo CDMX será escenario de diferentes presentaciones musicales. Foto: Cuartoscuro
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