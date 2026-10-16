Accidentes

Buscan a Motociclista que Habría Caído a un Canal en Tlajomulco

El hombre escapaba de una persecución policial momentos antes del accidente, según testigos

El hombre viajaba en una motocicleta al momento de la caída.El hombre viajaba en una motocicleta al momento de la caída. Foto: N+

Destacado

El motociclista escapaba de las autoridades y se lanzó al canal para continúar su huída.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+