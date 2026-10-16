Buscan a Motociclista que Habría Caído a un Canal en Tlajomulco

Un motociclista podría haberse convertido en una víctima más de las lluvias que cayeron sobre el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con testimonios de ciudadanos, el hombre habría sido arrastrado por una corriente de agua en las inmediaciones de la colonia Valle Dorado.

Según las versiones de quienes presenciaron los hechos, el motociclista presuntamente intentaba escapar de una unidad policial cuando, en medio de las inundaciones, cayó al canal que atraviesa el fraccionamiento. La fuerza de la corriente habría provocado que fuera arrastrado, sin que hasta el momento se tengan mayores datos sobre su identidad o paradero.

Elementos de Bomberos de Tlajomulco han comenzado las labores de búsqueda para tratar de localizar al hombre. Las autoridades esperan encontrarlo con vida, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su situación.