Accidentes

Incendio Consume Seis Casas en Asentamiento Irregular Junto a Vía Rápida de Tijuana

Bomberos trabajan para controlar el fuego a la altura de Imaq Tijuana, hasta el momento no se reportan personas lesionadas

Incendio Consume Seis Viviendas en Asentamiento Junto a la Vía Rápida de TijuanaIncendio Consume Seis Viviendas en Asentamiento Junto a la Vía Rápida de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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