Incendio Consume Seis Casas en Asentamiento Irregular Junto a Vía Rápida de Tijuana
Bomberos trabajan para controlar el fuego a la altura de Imaq Tijuana, hasta el momento no se reportan personas lesionadas
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Bomberos trabajan para controlar el fuego a la altura de Imaq Tijuana, hasta el momento no se reportan personas lesionadas
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Un incendio afectó de manera preliminar seis viviendas en un asentamiento aparentemente irregular ubicado sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de Imaq Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).
Elementos de la Dirección de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propague a otras viviendas.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas a consecuencia del incendio.
Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar las llamas y proteger a las personas que se encuentran en las inmediaciones.
La SSPCM exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la Vía Rápida Poniente, atender las indicaciones del personal operativo y utilizar rutas alternas cuando sea posible. También pidió evitar acercarse al área del incidente para facilitar el acceso y las maniobras de las unidades de emergencia.
APG