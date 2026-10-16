Incendio Consume Seis Casas en Asentamiento Irregular Junto a Vía Rápida de Tijuana

Un incendio afectó de manera preliminar seis viviendas en un asentamiento aparentemente irregular ubicado sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de Imaq Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Elementos de la Dirección de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se propague a otras viviendas.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas a consecuencia del incendio.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar las llamas y proteger a las personas que se encuentran en las inmediaciones.

La SSPCM exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la Vía Rápida Poniente, atender las indicaciones del personal operativo y utilizar rutas alternas cuando sea posible. También pidió evitar acercarse al área del incidente para facilitar el acceso y las maniobras de las unidades de emergencia.

APG