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Protección Civil Alerta por Lluvias y Vientos de Santa Ana en Baja California

Cuatro municipios del estado podrían registrar precipitaciones intensas, descargas eléctricas y granizo

Protección Civil Alerta por Lluvias y Vientos de Santa Ana en Baja CaliforniaProtección Civil Alerta por Lluvias y Vientos de Santa Ana en Baja California | Foto: N+

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