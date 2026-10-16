Protección Civil Alerta por Lluvias y Vientos de Santa Ana en Baja California

Lluvias, fuertes vientos y condiciones de Santa Ana se pronostican para Baja California durante este fin de semana, principalmente el viernes 16 y sábado 17 de octubre, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el aviso estatal, podrían presentarse lluvias puntuales fuertes en Tecate, Ensenada, San Felipe y San Quintín, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se esperan vientos intensos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de entre dos y tres metros en la costa oeste.

En Tijuana, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que la condición de Santa Ana comenzaría desde la noche del jueves, con ráfagas de viento de alrededor de 65 kilómetros por hora.

Las autoridades municipales advirtieron que los vientos afectarían principalmente la Zona Este de Tijuana, las zonas altas y los cañones, por lo que exhortaron a la población a seguir las indicaciones oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó conducir con precaución y mantener distancia entre vehículos, debido a que la lluvia y las tolvaneras podrían reducir la visibilidad. También pidió evitar cruzar arroyos o zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles o estructuras en malas condiciones.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y comunicarse al 911 en caso de emergencia.

APG