Seguridad

Se Registra Incendio en Viviendas de la Zona Centro de Matamoros

Al lugar acudieron bomberos y Protección Civil para tratar de mitigar el siniestro

Se Registra Incendio en Viviendas de la Zona Centro de MatamorosSe Registra Incendio en Viviendas de la Zona Centro de Matamoros. Foto: N+

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