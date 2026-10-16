Se Registra Incendio en Viviendas de la Zona Centro de Matamoros

Se registró un incendio en la calle 12 y Victoria de la Zona Centro de Matamoros, a un costado de un plantel educativo. Como medida preventiva, fueron evacuados 80 alumnos y 11 docentes, quienes se encuentran a salvo y sin lesiones.

Al lugar acudieron Bomberos y Protección Civil; las autoridades ya investigan las causas del siniestro. Hasta el momento no se reportan lesionados.

Según testimonios de personas presentes en el sitio, una mujer presuntamente habría provocado el fuego al lanzar llamas hacia el techo de las viviendas. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes deberán determinar las causas que originaron el incendio.

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