Padres de Familia se Manifiestan contra Gasolinera junto a Preescolar en Puebla

Padres y madres de familia del preescolar Mariano Arista han mostrado su preocupación debido a que cerca de la institución pretenden abrir una gasolinera, por lo que realizaron una manifestación.

Los tutores se organizaron y llevaron a cabo bloqueos en diferentes vías de comunicación, entre ellas la carretera federal Puebla- Tehuacan a la altura de la junta auxiliar de Buenos Aires, Amozoc.

Los manifestantes exigieron que no se otorguen los permisos para la instalación de la estación de servicio, ya que aseguran pone en riesgo la vida e integridad de los escolares.

Ante la inconformidad, personal del Ayuntamiento acudió para dialogar con las personas. mientras que Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento y posteriormente decidieron abrir el paso a la circulación.

Durante la mesa de diálogo al exterior del plantel, las autoridades municipales informaron que el Ayuntamiento no ha otorgado permisos para la operación de la gasolinera.

Cabe destacar que la incertidumbre entre los padres de familia inició luego que presuntos representantes de la gasolinera informaran a madres y padres de familia que la estación comenzaría a operar.

El regidor de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, Giovanni Pacheco mencionó que eso era totalmente falso, esto agregó: “por parte de la empresa nos están denunciando al Ayuntamiento porque no estamos permitiendo la instalación de la misma”

Para brindar mayor certeza sobre la situación administrativa y jurídica del proyecto, acordaron continuar el diálogo en las instalaciones de Casas Coloradas.

Giovanni Pacheco también dio a conocer que el proyecto de instalación de la gasolinera se remonta a 2014, cuando autoridades de aquella administración habrían iniciado gestiones para otorgar permisos.

No obstante, actualmente la normativa de Protección Civil representa un impedimento debido a la cercanía con la comunidad escolar.

Con información de N+

MCS