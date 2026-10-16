Seguridad

Padres de Familia se Manifiestan contra Gasolinera junto a Preescolar en Puebla

Los tutores realizaron bloqueos en diferentes vías de comunicación por lo que personal del Ayuntamiento acudieron a mantener una mesa de diálogo

Protesta de padres de familia contra gasolinera cerca de un preescolar en Puebla.Protesta de padres de familia contra gasolinera en Puebla. Foto: N+

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Padres protestan en Puebla contra gasolinera junto a preescolar. Exigen detener apertura por riesgo a menores. Ayuntamiento asegura que no hay permisos otorgados.

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