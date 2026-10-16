Desaparecidos

Buscan a Guardia de Seguridad Desaparecido en Puebla: Marco Antonio Trejo Palacios

Cámaras de videovigilancia captaron al hombre de 33 años ingresando al centro comercial Periplaza ubicado en la colonia Popular Coatepec

Marco Antonio Trejo Palacios, guardia de seguridad desaparecido en Puebla.Marco Antonio Trejo Palacios, desaparecido en Puebla. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas

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Marco Antonio Trejo Palacios lleva seis meses desaparecido en Puebla. La última vez que fue visto en la colonia Popular Coatepec.

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