Buscan a Guardia de Seguridad Desaparecido en Puebla: Marco Antonio Trejo Palacios

Familiares y buscan a Marco Antonio Trejo Palacios, de 33 años de edad, quien lleva seis meses reportado como desaparecido en Puebla.

El hombre trabajaba como guardia de seguridad y el 4 de abril de 2026 fue la última vez que su familia tuvo comunicación con él; desde entonces, se desconoce su paradero.

Quienes lo conocen señalan que es un hombre reservado y dedicado al trabajo, pues narraron que, debido a sus jornadas laborales y a que solía quedarse dormido después de trabajar, era común que respondiera los mensajes hasta el día siguiente.

Gracias a indagatorias por parte de sus allegados y la revisión de cámaras de vigilancia, supieron que el 4 de abril, a las 21:50 horas, Marco Antonio acudió al Centro comercial Periplaza ubicado en la Avenida 9 Sur en la colonia Popular Coatepec.

Posteriormente, se trasladó a su trabajo. El gerente confirmó a sus familiares que el hombre llegó al establecimiento y salió durante la madrugada del 5 de abril, aunque esa misma noche debía regresar a laborar, ya no se presentó.

La Comisión de Búsqueda de Personas difundió un boletín en donde menciona que Marco Antonio Trejo Palacios vestía con una sudadera de color verde, chamarra oscura y pantalón oscuro el último día que fue visto.

Como señas particulares tiene un lunar color negro ubicado debajo de la nariz lado izquierdo, diversas cicatrices en ambos brazos por quemadura, tatuaje de la leyenda 'Trejo' de aproximadamente 10 centímetros ubicado en antebrazo derecho, un tatuaje de la figura Homero Simpson con gafas y radio de aproximadamente 15 centímetros en antebrazo derecho y un tatuaje con la leyenda "Purple Team" de aproximadamente 5 centímetros ubicado en una de sus muñecas.

En caso de saber dónde está o pueda aportar información que ayude a localizarlo, pueden comunicarse a los teléfonos 222 283 8142, 222 214 6402 y 222 214 6405, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las investigaciones correspondientes bajo la carpeta FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.L-1/000486/2026.

Con información de N+

MCS