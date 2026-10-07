Música y conciertos

¿Qué Canciones Incluye el Setlist de Robbie Williams para Conciertos del 7 y 8 de Octubre 2026?

Luego de tres años de ausencia, Williams regresa a escenarios mexicanos para ofrecer un par de presentaciones en el Palacio de los Deportes esta semana.

Robbie Williams. Concierto de Robbie Williams en Palacio de los Deportes CDMX 7 u 8 de octubre 2026.Los fans del interprete de 'Angels' tienen una cita en el Palacio de los Deportes para cantar los éxitos que han acompañado al intérprete por varios años . Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+