¿Qué Canciones Incluye el Setlist de Robbie Williams para Conciertos del 7 y 8 de Octubre 2026?

Luego de tres años de ausencia de escenarios mexicanos, Robbie Williams ha citado a sus fans en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde ofrecerá dos conciertos consecutivos el 7 y 8 de octubre de 2026 para dar un recorrido a través de su repertorio musical.

Ambos conciertos son parte de su gira latinoamericana Britpop World Tour que inició en Colombia, y continuó por Perú, Chile y Argentina.

Aunque se prevé que interprete sus mayores éxitos, Robbie Williams podría dar espacio a la improvisación. Luego de que durante sus presentaciones en Argentina interpretó "De Música Ligera" de Soda Estéreo, sus fans en México especulan si podría añadir algún tema especial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Robbie Williams Traerá a la CDMX su Gira "Brit Pop": ¿Cuándo Estará en México?

Setlist de Robbie Williams para conciertos en CDMX este 2026

Para los conciertos de los próximos miércoles 7 y jueves 8 de octubre de 2026 se espera que el Setlist de Robbie Williams para CDMX contemple por lo menos 18 canciones, tomando como referencia sus conciertos más recientes en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

Aunque la lista de canciones no está confirmada de manera oficial, entre los éxitos con los se espera deleite a sus fans mexicanos en el Palacio de los Deportes, están:

Let Me Entertain You. Rocket. Rock DJ. Strong. Supreme. Bite Your Tongue. Tripping/Angels/Feel/Sexed Up/Candy/Wonderwall (canción aleatoria) Love My Life. Better Man. Something Beautiful. Millennium. Theme from New York, New York. No Regrets. De Música Ligera /Seven Nation Army/We Will Rock You/ River Deep/ Mountain High/ Y.M.C.A./ Bohemian Rhapsody/Hey Jude (canción aleatoria) Come Undone. Kids. She's the One.

Posteriormente, se prevé que el Encore del concierto esté compuesto por dos temas más: Feel y Angels, antes de que Robbie baje del escenario.

¿Robbie Williams cantará alguna canción en español en CDMX?

Aunque no hay una confirmación oficial, en Argentina interpretó el tema "De Música Ligera" de Soda Stereo, y por si fuera poco su álbum más reciente alberga una colaboración con los hermanos Jesse & Joy titulada Human.

Aunque días atrás el dueto Jesse y Joy confirmó su separación, aún existe la posibilidad de que Robbie Williams interprete el tema en el Palacio de los Deportes.